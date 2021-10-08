〈台塑四寶業績發表〉台化：全球性通膨是明年最大黑天鵝

台塑四寶今 (8) 日公布第三季財報，四寶獲利超過 622.24 億元，季減 1 成，主要受歲修廠數增加、產品利差減少等因素影響。展望第四季，台塑、台化維持營收將優於第三季看法，台化則認為，市場到處是黑天鵝，恒大負債、中國能耗雙控為新出現的黑天鵝，並示警全球性通膨將是明年最大黑天鵝。

台化 (1326-TW) 董事長洪福源直指，市場到處是黑天鵝，對於在傳統旺季有這樣的變化，感到憂心，他所指新加入的黑天鵝，為中國 9 月爆發的恒大負債超過 3000 億美元事件，及能耗雙控政策。

洪福源認為，恒大事件暫時對市場影響有限，長期要看政府措施，而能耗雙控影響將巨大且深遠，第四季還是會實施，將影響台化營收，但會是正面或負面影響，要看後續發展。

洪福源表示，今年下半年獲利估計不如去年同期，主要是能源成本大幅增加，且原料成本墊高，但售價無法上調。目前除越南持續受疫情影響外，台灣與寧波廠都可全產全銷，縱使第四季中國客戶受限電影響減產，但在騰籠換鳥政策持續下，第四季營收仍將優於第三季。

洪福源也認為，國際原材料與能源價格上漲，是今後必然的趨勢，原油價格短期回檔不易，煤炭及天然氣短缺，國際運費攀升，成本必然轉嫁到消費者，對明年成本壓力要有因應，全球通膨壓力已逼近臨界點，世界性通膨將是最大的黑天鵝。

台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，對第四季展望維持先前看法，由於適逢 PE/EVA 及 PP 傳統需求旺季，且印度雨季結束需求回溫，中國能耗雙控及限電措施，導致市場供給減少，大多數石化產品價格上漲，加上公司歲修廠數比第三季少，營收、獲利都將較第三季成長，可達成今年賺超過一個股本的目標。

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭指出，第四季雖然部分化工與電子產品價格，受中國能耗雙控影響而漲價，但多項化工產品產線定檢，加上東南亞疫情、運輸及供應鏈長短料等問題干擾，及中國與美國地區假期因素，客戶調整庫存，預估第四季營收將持平或略減，力拚本業獲利維持第三季。

對於油價走勢，台塑化 (6505-TW) 總經理曹明認為，11 月 OPEC 增產幅度低於市場預期，同時天然氣價格偏高，部分轉往油品使用，預期第四季全球原油供需短缺將達每日 150 萬桶，在原油及油品庫存已降至 5 年同期低點下，短期布蘭特油價將維持強勁。