晶片荒更勝疫情影響 Stellantis義大利車廠產量銳減

義大利工會 FIM-CISL 周五（8 日）表示，今年全球半導體短缺對全球第四大車廠 Stellantis 造成的影響，恐將比新冠疫情對產量的損害更為嚴重、且更持久。

FIM-CISL 負責人 Ferdinando Uliano 說：「半導體短缺造成汽車生產中斷的影響力遠勝於疫情時期的封鎖限制，而且晶片荒情形恐怕會持續到明年上半年。」

FIM-CISL 表示，今年前 9 個月 Stellantis 在義大利共生產 31.9 萬輛車，較去年同期增加 11%，但全年產量卻難以與去年同期的 46.1 萬輛相比。

Uliano 表示：「今年產量幾乎無法趕上去年產量，晶片短缺情形越來越嚴重，預估還會有更多工廠關閉。」

Stellantis 在歐洲與美國的數家工廠皆受晶片荒影響關閉，該公司預計今年汽車產量將減少 140 萬輛，此外 Stellantis 在義大利的 Melfi 車廠計畫 10 月僅生產 8,000 輛車，相當於一整個月只營運 6 個工作日。

雪上加霜的是，Stellantis 旗下汽車品牌歐寶汽車（Opel）上月底因難敵晶片短缺的艱難情勢，宣布關閉德國的一座工廠到 2022 年初，並進行生產作業調整。

Uliano 說，Stellantis 有鑑於晶片荒未解，決定推遲預定的投資計畫與新車發表。

義大利工會 FIM-CISL 將於下周一與 Stellantis 開會，討論義大利車廠的生產與就業問題。

截稿前，Stellantis(STLA-US) 股價上漲 1.07%，每股暫報 19.27 美元。