〈觀察〉簡訊推薦飆股不是報明牌 金管會可靠一招防堵仙股詐騙

近來有不少投顧、券商慘遭非法集團「冒名」，利用 Line、簡訊等推薦飆股，造成「假投資、真詐騙」，但仍有許多投資人好奇飆股為何，卻深受其害，解析詐騙集團誘騙之標的，有 9 成是港股中所謂的「仙股」，而這是一套難以追溯法律責任的詐騙手法，金管會應修法防堵。

金管會證期局去 (2021) 年下半年起至今年 9 月底，已八度發出新聞稿示警，且據金管會也統計出詐騙集團假投資常見的非法樣態，主要有以電話、簡訊或 LINE 推薦飆股、未上市 (櫃) 股票，或勸誘投資海外低價股；券商指出，其中有 9 成是跨海引誘投資人投資港股。

詐騙集團慣用的套路，大多會設立美女帳號，營造出「白、富、美」形象，且職業與金融、股票相關，假扮分析師介紹港股的飆股，不但會展示操作港股的投報率，甚至秀出假員工證藉以取信投資人，然後「分享」下一檔所看中可能會漲的港股個股，而她所報的「明牌」將會如其所言應聲上漲，接下來美女帳號就會開始力推投資人在台灣開辦複委託以買賣港股，並宣稱「有錢大家一起賺」。

這些明牌是港股創業板中所謂的「仙股」(penny stock)，是指市值跌至 l 元港幣以下的股票，因為市值小好拉抬或壓低股價，加上香港恆生指數漲跌無上限，且沒有「熔斷機制」，只要誘騙到大量的受害者投入大筆資金炒高股價後，詐騙集團就會「倒莊」，反手拋售套利，害投資人套在高點，慘遭割韭菜。

券商表示，這種詐騙手法因為對方沒有向投資人實際索取錢財，而是要投資人自己開立複委託帳戶，等於錢都在台灣證券商的集保戶，屬於「投資失利」要自負盈虧，而非匯出，因此在在法律上難以追溯責任。

金管會除了不停宣導示警，也已與檢警調等相關司法機關建立密切連繫及合作管道，但此類跨海詐騙買股的詐騙案防不慎防，若把香港創業板股票的投資門檻拉高至須具備專業投資人資格，或許是主管機關可以思考的修法策略，以避免更多投資人受騙。