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〈潛力股〉志超全年獲利展望佳 有利突破平台整理區

鉅亨網記者張欽發 台北
志超董事長徐正民。(鉅亨網記者張欽發攝)
志超董事長徐正民。(鉅亨網記者張欽發攝)
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志超PCB資產

志超 (8213-TW) 今年光電及 NB 板接單及出貨順利，全年獲利展望也佳，股價可望在量能增加下，進一步突破 45-46 元平台整理區。

志超光電板與 NB 板合計營收比重 7-8 成，第二季延續宅經濟及遠端工作需求，產能利用率高，單季營收也創高，第三季營收攀升力道不弱，可望連兩季創新高。

志超主要產能在台灣、廣東中山、江蘇無錫及四川遂寧，今年沒有新產能開出，不過四川遂寧廠明年將有新產能開出，預計 2022 年第一季將完成安裝首期生產線，預計將先開出每月 30 萬呎新產能，將供應大陸面板廠所需的光電板。

志超上半年稅後純益 8.62 億元，每股純益 3.3 元，第三季營收以 74.04 億元再創新高，年增逾 2 成，預估單季每股純益超過 2 元，全年本業獲利將可超越去年每股 7.28 元，加計第四季入帳的桃園中壢工業區土地、廠房處分獲利，全年每股純益純益向上挑戰 10 元。

志超日前與晟銘電 (3013-TW) 簽約，以 10 億元的價格出售子公司統盟在桃園中壢工業區的土地、廠房資產，預估帳面處分利益約 7.3 億元，預計年底前入帳。

志超日 K 線圖

 

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