〈潛力股〉大宇資左擁右抱多題材 營運可望向上

大宇資 (6111-TW) 處分北京軟星 49% 股權與仙劍奇俠傳中國 IP，可望貢獻每股純益超過 27 元，最快第三季入帳，大宇資近來營運觸角多元，取得全達 (8068-TW) 持股，跨足第三方支付，待全達轉投資藍新科技走入資本市場，大宇資營運也將雨露均霑。

受到中國整治遊戲版號影響，市場挑戰嚴峻，大宇資因此處分北京軟星 49% 股權與仙劍奇俠傳中國 IP，除能讓仙劍奇俠傳在中國取得最大資源發揮外，也能放眼國際，交易對象為有多年合作經驗的戰略夥伴中手游集團，交易金額港幣 6.41 億元，估將挹注 EPS 約 27.6 元，未來可做為盈餘發放。

除本業外，大宇資近來營運觸角也拓及其他產業，看好台灣電子製造業仍有相當大發展空間，還有很多機會尚未被發掘，經董事會決議後，取得銅箔基板廠合正 (5381-TW) 股權，目前持股比重已達 34%。

另外，大宇資日前也宣布取得全達約 17.14% 股權，跨足第三方支付。全達為電子零組件代理通路商及大數據、人工智慧、物聯網資訊整合服務商，目前持股藍新科技約 32％股權，為其第二大股東。

藍新科技為第三方支付廠商，第一大股東為智冠、持股 50％，已佈局線上、線下代收付交易多年，規模穩健成長，已完成公司結構調整，準備邁入資本市場。去年交易金流規模已達 530 億元，今年線上與線下規模加總估將突破千億元。

隨著疫情帶動電商與線上交易蓬勃發展，第三方支付規模持續成長，已在興櫃市場掛牌的綠界科技，更成為興櫃市場首家千金股。市場看好，大宇資透過投資全達跨足第三方支付，未來待藍新掛牌後，營運也可望雨露均霑。