〈紐約匯市〉能源飆漲帶動避險需求 美元兌日圓勁揚創3年高點

美元周一 (11 日) 上漲 0.31%，主因於能源價格飆升促使市場尋求避險，此外，隨著預期聯準會 (Fed) 即將於下月宣佈縮減購債使利差交易激增，美元兌日圓勁揚近 1%，觸及近三年高點。

受惠於全球需求反彈，油價周一飆升至 2018 年 10 月以來高點，由於擔心價格上漲可能加劇全球供應鏈瓶頸，使華爾街開始尋求避險。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，市場避險情緒正逐漸持續，由於全球能源危機、通膨壓力能否舒緩近期難以得到答案，因此可能會使市場短期內偏好進行避險。

周一紐約尾盤時段，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 強勢走高，最終上漲 0.31% 至 94.363，接近本月初創下的 94.504 一年高點。

美元指數 (圖: Anue)

美國債市周一休市，上周美國 9 月就業數據創造 9 個月來最差表現，大幅低於預期，但 10 年期美債殖利率仍上揚觸及 1.617%，達 4 個月高點。

近期非農就業與失業率表現證明美國勞力短缺的擔憂依然存在，使通膨隱憂可能將持續，進一步促使 Fed 啟動縮減購債的計畫。

由於日圓對利差特別敏感，市場預期 Fed 收緊貨幣政策日子已近，促使美元兌日圓周一強升，上漲 0.96% 至 113.29 日圓，是 2018 年 12 月以來首次觸及 113 日圓。

BBVA 外匯策略主管 Roberto Cobo Garcia 表示，考慮到日本政府債券利率與美債的錨定，以及日本央行 (BoJ) 貨幣政策維持不變，隨著市場預期 Fed 縮減購債推動美債殖利率走高，將有利於美元兌日圓的表現。

然而，BK 資產管理常務董事 Kathy Lien 示警，若本周的通膨和消費者支出數據不如預期，將不利於美元持續走揚。

受惠於原物料商品漲勢強勁以及雪梨部分經濟重啟，澳幣兌美元觸及 9 月 14 日以來高點，上漲 0.6% 至 0.7350 美元。紐元則上漲 0.7% 至 0.6932 美元。

英鎊兌美元周一下跌 0.11% 至 1.3595；歐元兌美元下跌 0.09% 至 1.1556 美元。不過，美元兌加幣上漲 0.06% 至 1.2474 加幣，主因於該國上周五強勁就業數據以及油價走高的激勵。

加密貨幣方面，比特幣觸及 5 個月高點，24 小時內上漲 4.25% 至 57207 美元，以太幣上漲 1.32% 至 3509 美元。

截至周二 (12 日) 台灣時間約 6:00 價格：