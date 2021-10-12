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四大因素支撐 看多美元成市場共識 

鉅亨網編譯余曉惠
看多美元已經成為市場此刻共識  (圖:AFP)
看多美元已經成為市場此刻共識  (圖:AFP)
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美元未來幾個月氣勢看起來銳不可擋，目前背後有多重支撐力道，不只聯準會 (Fed) 即將縮減購債，季節性需求、殖利率上揚、能源價格波動帶來的避險需求，都推了美元一把。分析師預料，美元兌日圓、歐元會特別強勢。

看多美元是此刻的市場共識，目前美元兌日圓升至 2018 年 12 月以來高點，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，基金看多美元程度是超過一年來最高，顯示即使最新非農就業遠遜市場預期，一點也沒有動搖交易員對 Fed 縮表的看法。

Saxobank 分析師 John Hardy 說，美元空頭可能在第 4 季「吃盡苦頭」，終將被迫正視 Fed 縮減購債。荷蘭銀行分析師 Jane Foley 也看好美元續升，並預測新興市場資產會繼續低迷。

事實上，交易員似乎認為美國可能比原先預想更快升息，這種看法拉抬了債券殖利率和美元。彭博美元指數 (Bloomberg Dollar Index) 的周線已經連六周上漲。

彭博美元指數周線走勢，來源:Bloomberg
彭博美元指數周線走勢，來源: Bloomberg

市場預期，美元對歐元和日圓 (即所謂的低利率貨幣或融資貨幣) 會特別強勢，因歐洲央行 (ECB) 和日本銀行 (BOJ，央行) 升息進度遠遠落後 Fed。

CIBC 分析師 Jeremy Stretch 說：「ECB 未來兩到三年可能仍將按兵不動，這最終有益於美元多頭。」

目前美元 2 年期公債殖利率比歐洲高出 99 個基點，也比日本高出 41 個基點。如果比較 10 年期公債殖利率，美國比歐洲高了 173 個基點，比日本高 152 個基點。

能源危機帶來避險需求

歐元兌美元目前徘徊在去年 7 月以來低點，交易員從去年下半年就開始平倉歐元的多頭部位。

美元在 9 月因為投資人從恒大動盪中尋求避險而受益，接下來可能因為能源危機惡化而繼續攀高。事實上，能源危機也是打壓近期歐元士氣的因素。

如果能源危機導致全球經濟成長減弱，美元可能更進一步受益。摩根大通分析師 Meera Chandan 說：「目前環境有利於美元，美元不只對高 Beta 貨幣 (對經濟成長敏感的貨幣) 強勢，對日圓、瑞士法郎等傳統避險貨幣也相對強勁。」

美元也將進入有利走勢的季節。道明證券外匯策略師 Mazen Issa 補充說，美元第 4 季表現往往優於其他 G10 貨幣。

美元兌日圓近年來走勢。來源:Blomberg
美元兌日圓近年來走勢。來源: Blomberg

(本文不開放合作夥伴轉載)

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