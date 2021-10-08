股債同步 多資產投資人苦哈哈 小摩：美元此時更適合避險

儘管美股因為暫時解除舉債上限疑慮在周四 (7 日) 反彈，不過，摩根大通分析師示警，債券價格、股票同步現象日漸明顯，持續的通膨可能引發更多的動盪，這將為了避免股市下跌而在投資組合中配置固定收益證券的投資者感到頭痛。

債市 9 月遭拋售的同時，標普 500 指數下跌 4.8%，這衝擊多資產配置投資人，小摩追蹤風險平價基金當月下跌 3.6%，貝萊德 60/40 資產配置基金更下跌 2.5%，經歷自 2020 年 3 月以來最糟糕的表現。

這樣的影響或許還未結束，小摩策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 等人近期表示，隨著供應瓶頸和大宗商品價格持續上漲，通膨帶來的意外可能會持續到 2022 年。

雖然有許多因素影響債券與股票的關係，市場對經濟成長的預期是聯繫兩者的因子之一，過去幾十年中，當經濟低迷促使聯準會使用寬鬆貨幣政策，將會推高債券、股票的價格。

如今市場擔憂貨幣政策將成為減緩經濟成長、平息通膨擔憂的方向，利率上升將同時為債券、股票價格帶來類似的痛苦。

小摩表示，若債券繼續失去作為股票下跌緩衝的角色，風險平價基金、平衡共同基金和養老基金可能需要考慮更昂貴的股票避險方式，如購買期貨、選擇權。

不過，小摩表示，美元可能是債券避險功能失靈時其他具有價值的工具，因為其與股票有著明顯的負相關性，這意味著可以確信兩者向相反的方向移動。

策略師表示，事實上美元在小摩客戶進行避險中佔據重要位置，甚至長期投資人開始提到使用做多美元，以應對股票下行的風險。