Fed布拉德：通膨有一半機率是暫時性 應做好明年春天升息準備

聖路易聯準銀行官員布拉德 (James Bullard) 周二 (12 日) 說，目前的通膨是否為暫時性有一半機率為否，聯準會 (Fed) 如果開始縮減購債，就該積極行動，以免通膨演變成更大問題。這位明年有投票權的官員呼籲 11 月啟動縮減購債，並做好必要時最快明年春天升息的準備。

布拉德接受 CNBC 訪問時表示，目前的通膨「有 50% 機率」是暫時性的，呼籲 Fed 官員 11 月開始縮減目前的大規模購債計畫，明年春天之前完全結束，而且縮減購債動作可能得快一點，才能準備好必要時於明年春天或夏天升息。

他表示，自己一直支持明年第 1 季結束前終結整個購債計畫。

Fed 預料將在 11 月縮減購債，可能在 2022 年年中之前結束。目前官員多半傾向完全結束購債，之後才會升息，而 Fed 官員多次表示，縮減購債不代表升息立即到來

布拉德今年不是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員，但明年將輪值席位並擁有投票權。

波斯提克：通膨不是暫時的

不過一些立場更應派的 Fed 官員，則質疑通膨只是暫時性的說法。例如亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 明白表示，他不希望辦公室裡有人用「暫時的」這個字眼形容通膨現況，應該改用「短期、片段」(episodic) 一詞。

波斯提克同日稍早說：「單單供應衝擊不會造成通膨，必須搭配非常寬鬆的貨幣政策，這兩件事加在一起才導致通膨。」

不過他否認美國經濟陷入 1970 年代「停滯性通膨」(stagflation)，也就是高通膨而經濟萎縮，認為目前經濟陷入衰退的機率極低。

美國財長葉倫同日接受 CBS 訪問時，再次強調通膨是暫時、過渡性質的，只是目前的物價上漲情形需要更久一些才能恢復正常，眼前的物價飆漲是疫情打擊全球供應鏈的結果。