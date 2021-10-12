南韓10月前10日出口延續雙位數成長 年增近64%

根據南韓關稅廳在週二 (12 日) 公布的最新數據顯示，由於全球對南韓主要出口產品，包含晶片和汽車等的需求強勁，南韓 10 月前 10 日出口較去年同期成長近 64%，延續雙位數成長。

數據顯示，南韓 10 月前 10 日出口總額為 152 億美元，年增 63.5%。進口總額則是年增 58.6% 至 176 億美元，導致貿易逆差為 24.5 億美元。

從產品類別來看，南韓半導體出口額年增 22.0%，鋼鐵產品增長 162.5%，石油產品大增 206.6%，無線通訊設備增長 13.4%，精密機械增長 45.7%。

從出口國來看，南韓對最大貿易夥伴中國的出口增長了 40.2%，對美國出口增長了 77.1%，對歐盟出口增長 57.0%，對日本增長 88.8%，對台灣增長了 91.2%。

儘管近期以來南韓的新冠肺炎疫情捲土重來，但在全球經濟復甦的背景下，今年迄今為止，南韓出口維持韌性。自去年 11 月以來，該國的出口已經連續 11 個月增長。

南韓央行今日表示將基準利率維持在 0.75%，一如市場預期。該央行在 8 月成為第一個升息的亞洲主要央行，目前正試圖在確診病例激增影響經濟成長，以及民間部門負債飆升、房市火熱以及通膨超標之間取得平衡。

拜晶片和石化產品外銷暢旺之賜，南韓央行第二季 GDP 年增率修正值為 6%，是 10 年來最快增速。但新冠肺炎確診人數並未緩解，已經三個多月保持在單日新增超過 1000 人，使短期經濟展望受到打壓，同時國內通膨超過央行 2% 目標，9 月消費者通膨年增率為 2.5%。