2021諾貝爾經濟學獎揭曉 3位美國學者獲殊榮

2021 年諾貝爾獎經濟學獎周一（11 日）得獎名單出爐，由三位美國學者獲頒殊榮，分別為對勞動經濟學有所貢獻的卡德（David Card）、以及對因果關係分析有所貢獻的安格里斯特（Joshua D. Angrist）和因本斯（Guido W. Imbens）。

今年諾貝爾經濟學獎的三位得主。(圖片來源：擷取自諾貝爾獎 YouTube)

諾貝爾委員會在聲明中表示，三位獲獎者提供關於勞動力市場的新見解，並展現可從自然實驗得出因果關係的結論，學者們的分析方法已用於其他領域，且「已經徹底改變經驗學領域的實證研究。」

委員會表示，獲獎人的研究有助於發現某些重大社會問題後的因果關係，三位學者使用「自然實驗」（natural experiment）觀察偶然事件或政策變化如何造成不同人群受到不同對待，方法類似醫學的臨床試驗。

65 歲的卡德是加州大學柏克萊分校的經濟學者，他利用自然實驗分析最低薪資、移民與教育對勞動市場影響，例如其在 90 年代早期的研究結果表明，提高最低薪資不一定會導致就業機會減少。

而安格里斯特與因本斯透過他們在方法論上的貢獻，使這些自然實驗數據變得更容易解釋。

61 歲的安格里斯特是麻省理工學院經濟學教授，58 歲的因本斯是史丹佛大學商學院經濟學教授。

諾貝爾經濟科學獎委員會主席弗雷德里克（Peter Fredriksson）表示，獲獎者證明自然實驗是豐富的知識來源，三位學者的研究大大提高回答關鍵因果問題的能力，對社會大有助益。

諾貝爾經濟學獎正式名稱為「瑞典央行紀念阿爾弗雷德 ‧ 諾貝爾經濟學獎」（Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences），是由瑞典中央銀行為紀念諾貝爾而設立的獎項，也是每年諾貝爾獎的最後一個獎項。

三位得獎的學者將獲頒一枚諾貝爾獎牌，與共享 1,000 萬瑞典克朗（約 114 萬美元）的獎金。