〈台股盤前〉受美股兩變數影響 估維持區間震盪

台股上周五 (8 日) 連假前夕，在鋼鐵、航運族群大跌下，盤面無主流，終場下跌 73.43 點、收在 16640.43 點。法人指出，受美國通膨疑慮及十年公債殖利率上揚等變數影響，大盤估維持區間震盪，下檔支撐看 16200 點，上檔月線有壓。

市場消息方面，美國嚴打中國太陽能業轉單台廠效應正式引爆，國內前兩大太陽能廠元晶、聯合再生均證實，近期不僅輸美訂單明顯增加，眾多原本並非客戶的美國經銷商也瘋狂上門談訂單，太陽能廠訂單滿到明年首季無虞。

國內最後一家仍由私募基金入主經營的金融機構安泰銀行，即將拍板嫁入金控。據透露，安泰銀行與呼聲最高的「新郎」國票金控，可望在近期內召開董事會討論雙方合併案。

台積電布局先進製程打造大同盟，台、日載板龍頭廠扮演重要夥伴。業界傳出，台積電在先進封裝攜手台灣載板一哥欣興，以及日本最大載板廠挹斐電。

隨著新冠肺炎疫苗施打率持續提升，加上防疫措施發揮效用，市場悲觀氛圍已不如以往，花旗證券上調台股目標指數至萬六，並建議買進台積電、聯發科、鴻海、景碩等績優股。

法人指出，本周市場關注 14 日台積電法說，但受美國通膨疑慮及十年公債殖利率上揚等變數影響，盤勢估將維持區間震盪，指數下檔萬六至 16200 點有撐，上檔空間 16800 點到月線有壓。

