南韓央行按兵不動放眼11月升息 韓元兌美元貶破1200一年首見

南韓央行 (BOK) 周二 (12 日) 按兵不動，在 8 月啟動近三年首次升息後暫時休息，但暗示 11 月會再次調升。同日由於投資人擔憂通膨升溫、成長轉弱，韓元兌美元貶破 1200 韓元心理關卡。

南韓央行七人貨幣政策小組把基準利率維持在 0.75%，一如市場預期。該央行在 8 月成為第一個升息的亞洲主要央行，目前正試圖在確診病例激增影響經濟成長，以及民間部門負債飆升、房市火熱以及通膨超標之間取得平衡。

南韓央行總裁李柱烈 (Lee Ju-yeol) 在線上記者會中說：「如果南韓保持最近的復甦步調，央行理事會將考慮 11 月升息。」他表示即使 8 月升息，央行的貨幣政策立場仍寬鬆，需要進一步的行動。

拜晶片和石化產品外銷暢旺之賜，南韓央行第 2 季國內生產毛額 (GDP) 年增率修正值為 6%，是 10 年來最快增速。但新冠肺炎確診人數並未緩解，已經三個多月保持在單日新增超過 1000 人，使短期經濟展望受到打壓，同時國內通膨超過央行 2% 目標，9 月消費者通膨年增率為 2.5%。

韓元周二早盤一度貶值 0.5% 至 1200.35 韓元，是去年 7 月來最低水準。韓元今年來累計貶值逾 9%，是亞洲貨幣第二差，只比泰銖好。

韓元自 5 月以來一直飽受壓力，韓元資產遭到全球基金拋售，投資人疑慮包括聯準會 (Fed) 即將縮減購債帶動美元升值、南韓國內升高防疫力道、記憶體晶片展望陰影，以及能源價格高漲導致通膨升溫、並墊高企業成本。

韓元兌美元一年來走勢。來源: Bloomberg

新韓投資公司經濟學家 Ha Keon-hyeong 說：「如果能源價格疑慮持續擴大，韓元可能進一步貶值至 1250 韓元兌 1 美元。」

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