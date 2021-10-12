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〈焦點股〉光學雙雄突圍向上 大立光站回2000元

鉅亨網新聞中心
〈焦點股〉光學雙雄突圍向上 大立光站回2000元。(鉅亨網資料照)
〈焦點股〉光學雙雄突圍向上 大立光站回2000元。(鉅亨網資料照)
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大立光玉晶光揚明光光學台股

台股今 (12) 日湧現賣壓，權值股普遍倒地，但光學雙雄強勢反彈，大立光 (3008-TW) 股價逆勢翻紅，站回 2000 元之上，玉晶光 (3406-TW)9 月營收改寫歷史新高，今天突圍漲逾 2%，挑戰重返 400 元關卡，另一家光學元件廠揚明光 (3504-TW) 也一度亮燈漲停。

光學一哥大立光第三季毛利率失守 6 成，法說會後外資普遍保守看待，雖然執行長林恩平首度透露「考慮祭出庫藏股」，但股價持續破底，今天開低再度摜破 2000 元，最低跌至 1960 元，隨後在買盤進場支撐下，股價翻揚上漲超過 2%，最高衝上 2060 元。

玉晶光受惠 iPhone 新機拉貨，9 月營收 22.23 億元改寫歷史新高，月增 8.94%，年增 19.52%；第三季營收 59.12 億元同寫新猷，更超越上半年的 51.03 億元。玉晶光今天開盤同樣遭到調節，最低跌至 370 元，下探 5 個月低點，隨後也跟進大立光上攻，反彈逾 2%，漲至 396 元。

揚明光受惠缺料問題改善，光學零組件及車用鏡頭等產品出貨回溫，9 月營收同樣表現不俗，4.46 億元為今年次高，月增 41.66%，年增 13.6%；第三季營收 11.42 億元，季增 4.06%，年增 3.9%。

揚明光早盤攻上漲停板，達 119.5 元，隨後漲停打開，漲幅收斂至 4% 左右，仍站穩所有均線之上，不過，其他相關光學股普遍走弱，佳凌盤中翻黑下挫近 3%，亞光、今國光也震盪走跌。

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