日找台積電強化先進製程技術地位 能否長期合作有兩大關鍵

台積電 (2330-TW) 上周傳出將與索尼共同斥資 70 億美元於日本興建新晶圓廠，日經 (Nikkei) 周二 (12 日) 報導，這將是台積電與日本長期合作、日本極力拿回過往半導體業主導權的新產物，但能否長期合作仍存在兩大關鍵。

日經上周引述消息人士表示，台積電和索尼 (6758-JP) 正考慮共同投資約 8000 億日圓 (約合 70 億美元) 於日本九州熊本縣建立新晶圓廠，其中有一半將由日本政府資助。該廠將生產 20 奈米製程晶片，主要用於影像感測器、汽車等產品的晶片，預計 2023 年或 2024 年左右投產。

這是繼 2019 年台積電與東京大學結盟後新的重大突破。兩年前台積電與東京大學合作建構 AI 應用的前端製程開發框架，台積電提供設備供東大設計晶片。

此外，台積電今年 2 月宣布於茨城縣筑波市建立研究中心，開發 3D 集成技術，此技術是突破摩爾定律的關鍵，也是讓日本重獲半導體業主導地位的重要後端環節。日本已經在半導體原物料和後端設備擁有優勢。

日本業界、政府和學術界擔憂，若日本繼續錯失開發先進製程的機會，就可能失去半導體業累積的知識、人才和資產。

然而，台積電能否依賴這些日本客戶卻招致質疑，主因在於日本已不再是家電、桌電等市場的主導者。

日經表示，這些日企仍有一定的晶片需求，此外，日本在汽車業仍佔有一席之地，日系車廠正開發自駕、電動車技術，在失去半導體客戶價值前，日本需要盡快在這些市場站穩腳步。

日本將如何資助半導體業也是一大問題。中國和南韓的晶片製造商獲得政府大量補貼以降低營運成本，如果日本未祭出相應對策，要在日本實現量產將是一項艱鉅的挑戰。

針對先進產業發展，日本經濟產業省 6 月公佈半導體、數位產業戰略計畫，表示該計畫將以國家重點發展項目來實施，且給予的補貼將超越一般企業。