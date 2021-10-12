 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

降息以來跌勢加劇 土耳其里拉貶至歷史新低 破9.0關卡

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
降息以來跌勢加劇 土耳其里拉貶至歷史新低 破9.0關卡(圖:AFP)
降息以來跌勢加劇 土耳其里拉貶至歷史新低 破9.0關卡(圖:AFP)
Tag
里拉美元艾爾段土耳其降息土耳其央行

土耳其里拉跌至紀錄新低，因美元走強打壓新興市場貨幣，加劇了土耳其央行上月意外降息以來的看跌動能，而總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 發出可能軍事行動的警告，更讓局勢雪上加霜。

里拉貶破 1 美元兌 9.00 里拉，在紐約交易時段來到 9.0178，跌 0.5%。10 年期美債殖利率先前升至 4 個月高點，推升美元走勢。

里拉在 9 月份下跌了 6.5%，並在 10 月份繼續下滑，今年以來已下跌超過 17%。土耳其央行 9 月 23 日意外降息 100 基點至 18%，造成跌勢加劇。

美元兌里拉盤中走勢(鉅亨網圖表)
美元兌里拉盤中走勢 (鉅亨網圖表)

InTouch Capital Markets Ltd 資深貨幣分析師 Piotr Matys 表示，儘管通貨膨脹率很高，但央行的低利率論述讓里拉變得脆弱，並導致里拉再次出現重大拋售。

市場也一直擔心地區緊張局勢加劇，偏偏在此時，艾爾段周一對可能向鄰國敘利亞發動軍事進攻發出含蓄警告。土耳其支持的叛軍正在那裡與支持敘利亞總統軍隊和庫德民兵作戰。

德國商業銀行發布報告認為，里拉兌美元仍維持跌勢，在突破 9.0 的心理關卡後，匯價可能來到 1 美元兌 10 里拉的價位。

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞