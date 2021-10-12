降息以來跌勢加劇 土耳其里拉貶至歷史新低 破9.0關卡

土耳其里拉跌至紀錄新低，因美元走強打壓新興市場貨幣，加劇了土耳其央行上月意外降息以來的看跌動能，而總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 發出可能軍事行動的警告，更讓局勢雪上加霜。

里拉貶破 1 美元兌 9.00 里拉，在紐約交易時段來到 9.0178，跌 0.5%。10 年期美債殖利率先前升至 4 個月高點，推升美元走勢。

里拉在 9 月份下跌了 6.5%，並在 10 月份繼續下滑，今年以來已下跌超過 17%。土耳其央行 9 月 23 日意外降息 100 基點至 18%，造成跌勢加劇。

美元兌里拉盤中走勢 (鉅亨網圖表)

InTouch Capital Markets Ltd 資深貨幣分析師 Piotr Matys 表示，儘管通貨膨脹率很高，但央行的低利率論述讓里拉變得脆弱，並導致里拉再次出現重大拋售。

市場也一直擔心地區緊張局勢加劇，偏偏在此時，艾爾段周一對可能向鄰國敘利亞發動軍事進攻發出含蓄警告。土耳其支持的叛軍正在那裡與支持敘利亞總統軍隊和庫德民兵作戰。

德國商業銀行發布報告認為，里拉兌美元仍維持跌勢，在突破 9.0 的心理關卡後，匯價可能來到 1 美元兌 10 里拉的價位。