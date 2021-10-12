匯鑽科9月導入TWS耳機新業務 營收再創同期高

金屬專業表面處理廠匯鑽科 (8431-TW) 今 (12) 日公告 9 月營收，達 1.28 億元，再創同期新高，主要受惠 9 月正式導入美系大廠無線藍芽耳機表面處理業務、硬碟產品出貨恢復正常、美國客戶新款手機相關表面處理業務帶動。

匯鑽科今年 9 月營收 1.28 億元，月增 17.16%，年增 23.55%，2021 年第三季營收 3.41 億元，季增 18.98%，年增 26.95%，2021 年前 9 月營收爲 9.65 億元，年增 41.79%。

匯鑽科 9 月營收走高，主要受惠美系 3C 客戶無線藍芽耳機 (TWS) 相關 Type C 表面處理開始量產，出貨量並可逐步提升，有助公司未來再取得其他穿戴裝置表面處理訂單。

由於穿戴裝置貼近人體，因此表面處理精細度、安全性、穩定度及低功耗要求，均較一般 3C 產品為高，相關產品業務成長同步挹注營收及獲利。

匯鑽科 9 月硬碟產品出貨增加，主因在於泰國廠硬碟相關產品表面處理進度全數恢復正常，客戶訂單增加，第四季硬碟表面處理業務，將可隨雲端運算及企業用伺服器需求成長。

另外，匯鑽科主管表示，9 月美國 3C 品牌客戶的新款手機正式上市，帶動 Type C 充電線及零組件相關珍珠鎳表面處理業務明顯增溫。美國品牌客戶去年下半年正式將 Type C 規格筆電、平板及智慧型手機等全系列產品表面處理製程升級採用高階珍珠鎳製程後，帶動公司高階珍珠鎳相關表面處理業務成長。

以目前客戶訂單狀況來看，匯鑽科第四季無線藍芽耳機、硬碟及手機 Type C 應用表面處理業務均可望逐步成長，公司持續密切觀察中國限電措施對整體供應鏈影響。