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遠傳5G網速世界第一 盛大開賣iPhone 13

鉅亨網記者沈筱禎 台北
遠傳總經理井琪。(圖:遠傳提供)
遠傳總經理井琪。(圖:遠傳提供)
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遠傳網速5G電信

遠傳 (4904-TW) 今 (24) 日於信義威秀直營門市，盛大開賣 iPhone 13 系列新機，總經理井琪親臨開賣活動現場，與果粉一同迎接全新的 iPhone 13。

挾國際行動網路調查權威 Opensignal 認證「5G 網速世界第一」的傲人成績，果粉今年購機不再有選擇障礙，入手全新 iPhone 13 系列新機搭配遠傳「5G 網速世界第一」的電信服務，還能免費帶走開賣「驚喜大禮包」，是近年罕見的夢幻 iPhone 開賣方案。

遠傳高規格遵守防疫規範，提供現場排隊民眾「遠傳蘋安包」，內有實用的口罩外，還有趣味造型鳳梨酥、能量飲，讓果粉在成功申辦 iPhone 13 後補充體力。

雖然開賣活動在上班日，但遠傳推出的「揪 i 年年換」活動，申辦「遠傳心 5G」$599、$999、$1,399 資費 24 個月，可享 iPhone 13 系列新機現折 $2,000，還能再享下代 iPhone 購機最高折 $20,000；搭配花旗銀行、台新銀行與遠東商銀享刷卡金回饋，最高可折 $1,500 回饋，吸引「守護信仰」的果粉一早就加入排隊行列。

在熱情的排隊人龍中，從事資訊業的遠傳頭香劉先生為「年年拿新 iPhone」的資深果粉，平常就喜歡拍影片上傳分享、觀賞高畫質影片，對 5G 網速品質很要求。

劉先生自昨日下午 5 時開始排隊，歷經 15 小時，今天一早搭配「遠傳心 5G」月付 1399 資費 24 個月，成功申辦 iPhone 13 Pro Max 128G 天峰藍，只花了 $23,300 帶走原價 $36,900 的新機，還能享受「世界第一」的 5G 網路吃到飽。

劉先生表示：「我常用手機看影片、玩遊戲，十分依賴行動網路，比較了各業者的 iPhone 13 資費方案覺得大同小異，最近又看到遠傳 5G 網速獲得『世界第一』的成績，一直以來的體驗也很棒，因此決定繼續使用遠傳的電信服務。

根據國際行動網路調查權威 Opensignal 本週公布最新「全球 5G 行動網路體驗報告」，遠傳橫掃三項關鍵大獎，在「5G 下載速度」、「5G 上傳速度」以及「5G 影音體驗」三項指標均榮獲世界第一的殊榮！在最受矚目的「5G 下載速度」更以平均速度直飆 447.8Mbps，超越位居第二韓國 SK Telecom 的 417.6Mbps，向世界展現台灣 5G 堅強實力。

錯過了今早的 iPhone 13 系列手機的開賣活動，遠傳網路門市亦提供線上申辦的管道！免排隊、免搶購，同樣搶先入手最火熱的 iPhone 新機，「速配」世界第一的 5G 網路，開啟 5G 新生活。

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