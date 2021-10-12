CureVac放棄第一代疫苗 集中火力發展第二代Covid-19疫苗

德國生技公司 CureVac(CVAC-US)周二 (12 日) 宣布撤回其第一代 Covid-19 候選疫苗在歐盟的授權申請，並將目光集中在與葛蘭素史克 (GSK-US) 合作的第二代疫苗研發項目。

CureVac 表示，考慮到第一代候選疫苗「CVnCoV」最快明年第 2 季才能獲得歐洲藥品管理局 (EMA) 的使用授權，屆時與 GSK 共同研發的第二代候選疫苗都將進入後期臨床試驗，因此決定撤回第一代疫苗在 EMA 的授權申請，並中止先前與歐盟達成的疫苗採購協議。

消息傳出後，CureVac 周二開盤後一度跌近 15%，隨後跌勢稍微收斂，截稿前跌 6.7%，暫報 40.26 美元。

CureVac 今年 7 月公布試驗結果證實，其第一代候選疫苗保護力僅 48%，雖然同為 mRNA 疫苗，效力卻遠低於輝瑞、莫德納等其他競爭對手。

隨著第一代疫苗研發項目告終，接下來，CureVac 將把發展火力集中在與 GSK 共同研發的第二代候選疫苗。

據了解，兩家公司將嘗試開發一種可面向各類變種病毒，以及將新冠病毒與流感多合一的疫苗。

CureVac 稱，在 GSK 更多資源挹注之下，後期臨床試驗結果可望更快出爐，兩家公司目標是在 2022 年取得使用授權，以便為上市作準備。