Fed副主席：Taper條件大致上已獲得滿足

美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 周二 (12 日) 表示，在通膨、就業任務均取得實質進展之下，Fed 啟動縮減購債的條件幾乎已經獲得滿足。

克拉里達在一場活動準備的講稿中表示：「我個人認為，在價格穩定方面，我們已經遠超過『取得進一步實質進展』的目標，就業方面基本上也已達成目標。」

他還重申，一旦開始啟動 Taper，很可能會在明年中左右結束。

Fed 去年 12 月承諾繼續執行每月購債計劃，包含 800 億美元的美國公債和 400 億美元的不動產抵押貸款證券 (MBS)，直到就業和通膨目標取得「進一步的實質進展」為止。

隨著兩項指標慢慢達標，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上月政策會議後表示，很快就會放慢購債腳步，可能從 11 月開始啟動 Taper。克拉里達言論則暗示，Fed 可能在 11 月 2 日和 3 日的政策會議上宣布縮減購債計劃。

在供應鏈瓶頸和原料短缺背景下，近月來美國通膨率持續飆高，不過，Fed 官員始終強調通膨升溫僅為暫時狀況。

針對近來引發市場關注的通膨表現，克拉里達認為，美國經濟潛在通膨率仍徘徊於 2% 長期目標附近，一旦完成相對價格調整，供應鏈問題也獲得解決，最終將證明今年通膨飆高在很大程度上只是暫時情況。

然而，他警告通膨風險仍在，後續會密切關注通膨預期指標，並承諾一旦 Fed 察覺到更多高通膨預期的跡象，加劇市場對物價壓力持續的擔憂，Fed 將會作出反應。

「目前情況並非如此。」克拉里達稱道。

Fed 9 月利率點陣圖顯示，18 位官員中有 9 位預期將在 2022 年底前升息，遠高於 6 月時的 7 位，另一半則認為應維持利率不變，但幾乎全部官員都預期會在 2023 年升息。