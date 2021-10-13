〈美股熱門股〉CureVac撤疫苗授權申請跌4% 米高梅獲投行青睞漲9%

CureVac 撤回第一代疫苗授權申請 重挫 4.61%

德國生技公司 CureVac(CVAC-US) 周二 (12 日) 宣布撤回其第一代新冠候選疫苗在歐盟的授權申請，並中止先前與歐盟達成的疫苗採購協議，當日 ADR 股價聞訊重挫 4.61% 至每股 41.18 美元。

CureVac 表示，第一代新冠疫苗「CVnCoV」最快在明年第二季才能獲得歐洲藥品管理局 (EMA) 的使用授權，屆時與英國藥廠葛蘭素史克 (GSK) 研發的第二代候選疫苗將進入後期臨床試驗，因此決定撤回申請，專注第二代疫苗研發。

CureVac 在今年 7 月公布第一代疫苗試驗結果，對抗病毒的保護力僅 48%，遠低於同為 mRNA 疫苗的輝瑞、莫德納等競爭對手。

目前 CureVac 正在嘗試開發一種結合流感，以及有效對抗各類變種病毒的疫苗，在 GSK 的資源挹注之下，後期臨床試驗結果可望更快出爐，目標在 2022 年獲得使用授權。

米高梅轉型獲瑞士信貸青睞 勁揚 9.61%

米高梅國際度假村（MGM Resorts International）(MGM-US) 周二股價勁揚 9.61% 至每股 48.69 美元，原因是近期轉型獲瑞士信貸青睞，認為其新的營運模式與穩固的現金流對投資人具吸引力，將該股評等從從「中性」（neutral) 上調至「優於大盤」（Outperform），目標價訂在每股 68 美元。

瑞士信貸分析師 Benjamin Chaiken 表示，米高梅集團今年的四筆交易，包括出售米高梅不動產 (MGP-US)42% 股權在內的交易，將使該公司預估的債務從第二季的 127 億美元降至 85 億美元，手頭現金流將從 65 億美元躍升至 90 億美元。

過去幾年，米高梅已將拉斯維加斯多個大型度假村出售給黑石集團 (BX-US)，並將其租回，作為其放棄房地產所有權的「輕資產」戰略的一部分。

瑞士信貸表示，目前米高梅是一個更乾淨、更簡化、資本結構更有吸引力的公司，預計該公司 2023 的息稅前利潤（EBITDA）為 34 億美元。

FactSet 分析師對米高梅股票的平均評等為「優於大盤」，平均目標價為每股 48.19 美元。

Nike 前景看好 上漲 2.04%

運動用品大廠 Nike(NKE-US) 周二股價上漲 2.04% 至每股 153.35 美元，主因是高盛認為疫情過後大眾越來越注重健康，Nike 可望從此趨勢中受惠，並看好該公司股價仍有上漲空間，給予買入（Buy）評等，目標價訂在每股 172 美元，意味著還有 12% 的上漲空間。

Nike 股價自第三季財報公布以來至昨日收盤為止，已累計下跌 5.8%，該公司先前在財報會議中表示，由於受到越南廠停工與供應鏈中斷問題，將今年營收從「偏低的雙位數成長」下調至「中間個位數」 (4-6%) 。

高盛分析師 Kate McShane 表示，Nike 供應鏈的問題可能只是暫時的，在第三季財報公布後的股價下滑就是一個好的進場機會，因為在產業健康的背景下，Nike 繼續專注創新發展有助推動營運成長。

不過 McShane 也點出 Nike 面臨的問題，先前新疆棉事件讓中國暫停提供 Nike、愛迪達等 App 的下載服務，連帶可能衝擊銷售。根據 Nike 第三季財報顯示，其營收主力大中華地區的成長幅度最小，僅年增 11% 至 19.82 億美元。