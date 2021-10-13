看旺雲端需求 SAP第三度調高全年財測 

德國商業軟體巨擘思愛普 (SAP) 周二 (12 日) 公布強勁的第 3 季財報，並再度調高全年獲利和營收預測，看好更多顧客 IT 設備轉向雲端，其 ADR 盤後應聲翻漲逾 1%。

根據思愛普最新財測，全年雲端營收將成長 16% 到 19%，使整體雲端和軟體營收增加 2% 至 4%，金額介於 238 億至 242 億歐元。營業利益將持平或比去年同期下滑 2%，也優於原本預估的下滑 4%。

思愛普 ADR 收盤下挫 0.36% 至每股 134.63 美元，上修財測消息出爐後，盤後勁揚 1.03%。

思愛普正從原本的一次性軟體授權模式，朝雲端訂閱服務轉型，今年 1 月推出整合型數位轉型方案 Rise with SAP。執行長 Christian Klein 說：「我們的應用程式和平台交出破紀錄的採用率。這讓我們的雲端事業強力加速成長。」

思愛普同日公布第 3 季 (9 月 30 日止) 初步財報，調整後營收增加 5% 至 66.8 億歐元 (77 億美元)，調整後每股盈餘增加 2% 至 1.74 歐元。

其中，以固定匯率計算的「預期雲端營收」(current cloud backlog，評估近期業務的指標) 在第 3 季成長 22%；雲端營收成長 20% 至 23.9 億歐元。思愛普完整第 3 季財報預定 10 月 21 日公布。