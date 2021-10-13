IMF：全球股市、房價有突然暴跌風險 當心各國央行太快收回支持

國際貨幣基金 (IMF) 警告，如果美國聯準會 (Fed) 和其他國家央行加速收回超寬鬆貨幣政策，全球股市和房價有突然暴跌的風險，最糟情況下已開發經濟體的房價可能驟降 14%，新興市場經濟體的房價更可能暴跌 22%。

IMF 周二 (12 日) 發布半年一度的金融穩定報告 (FSR)，表示超寬鬆的貨幣政策導致「部分市場繁榮和金融槓桿上升」，可能讓經濟復甦因信貸緊縮遭遇風險。

IMF 貨幣和資本市場部門主任 Tobias Adrian 說：「震撼可能來自央行，如果他們收緊政策速度比原本預料快。以目前的高估值來看，我們擔心可能出現大規模拋售。」

他並補充，通膨壓力「前所未見」，讓各國央行的任務更複雜。

IMF 雖然認同各國央行對暫時性通膨的看法，但 Adrian 警告，這種預測存在一些變數，並讓人對決策者如何因應金融市場崩盤「打上問號」。

IMF 在報告中點名三個金融穩定地雷，分別是股市、房市、加密貨幣。

針對股市，IMF 表示，過去 18 個月來大漲造成的「股價錯配」相當普遍，股價相對於經濟基本面漲得過高，「如果經濟展望突然被重新評估，或政策出現令人意外的轉變，股價可能大跌。」

房市部分，IMF 表示房價下跌的風險很高，最糟情況下，已開發經濟體房價可能驟降 14%，新興市場房價暴跌 22%。唯一的好消息是，目前房價高漲的程度，雖然可以比擬 2007-08 年金融危機，但現在金融體系的體質健全多了。

至於加密貨幣，IMF 表示這個市場迫切需要監管，目前的資訊揭露和監管不足，使消費者身處詐欺和市場整合風險當中。

目前加密貨幣市場規模 2 兆美元，遠比股債市小，因此對全球金融體系穩定不致於構成風險，但為了減緩未來危險，需加以監管。