電動車電池需求強勁 2024年全球鎳供應恐面臨短缺

根據諮詢公司 Rystad Energy 發布的報告顯示，鎳的供應預期不到 2 年的時間恐將會出現短缺，儘管近期將呈現穩定增長，但仍不足以滿足電動車電池的需求。

報告中指出，預期到 2024 年，全球鎳需求將會達到 340 萬噸，遠高於今年的 2.5 公噸。屆時，鎳產量預估將只有 320 萬噸，全球將面臨供不應求。

鎳是電動車電池的重要組成部分，供應短缺可能會為汽車製造業造成衝擊。全球能源金屬專家、Rystad Energy 高級副總裁 James Ley 表示：「潛在的鎳短缺可能會促使產業高管開始關注先前不具吸引力的鎳來源，包括印尼的礦藏。但是，從那些礦場中提取鎳的過程存在風險和挑戰，包括 ESG 問題。」

Ley 也表示，相關短缺目前可能沒有解決方案。因此，隨著鎳採購變得越來越困難，預估電動車製造商將會尋索替代選擇。

過去鎳礦都被用來製造不鏽鋼，如今隨著電動車興起，鎳礦因為是鋰電池的關鍵資源，重要性日益提高。鎳礦能讓電池容量增加，讓鈷的使用量降低，後者比起鎳不但成本高昂，供應鏈也不透明。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 先前曾表示，鋰電池重要原料鎳稀缺且昂貴，是擴產鋰電池的最大隱憂，特斯拉正在將某些電動車電池的陰極以鐵代替鎳。

馬斯克此前曾請求鎳礦商生產更多的鎳礦，彭博分析師 Allan Ray Restauro 表示，未來三年鎳的供應將會漸趨緊繃，隨著需求回升，可能最快在 2023 年出現嚴重的供需失衡。