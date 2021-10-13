大摩上調中國房產業評級：系統風險可控 政策拐點將至

儘管投資人仍在密切關注中國恒大 (3333-HK) 是否會違約，以及危機是否會蔓延，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 仍在本周將中國房地產行業評級上調，至「有吸引力」。

這家美國投資銀行認為，房地產行業的寬鬆政策可能會開始，這將支持中國地產股。

分析師 Elly Chen 在報告中指出，違約風險和房地產市場疲軟，很大程度上已經反映在股票表現中，接下來更可能的情況是，隨著政策變得寬鬆，房地產股做出反應。

Chen 承認，自 2020 年以來，中國房地產行業已經發生了幾起違約，2021 年大型開發商違約的風險更是不斷升級。她預計，在未來 6 到 12 個月裡，這種行業「調整過程」可能會持續下去。

不過，Chen 表示，系統性風險是可控的，地產股的價格已經部分反映了這些風險。

摩根士丹利還預期，房地產市場的「政策拐點」正在接近。

中國房地產開發商在多年負債累累後迅速增長，促使當局在去年推出「三條紅線」政策。Chen 認為，接下來可能會推出寬鬆措施，進一步放寬抵押貸款配額。

由於中國主要城市實施了包括限購在內的限制措施，今年中國的購房速度已經放緩。據摩根士丹利數據，住宅房地產投資占中國國內生產總值的 6.5%，與房地產相關的服務占 7.3%。如果住宅房地產經濟活動放緩 10%，可能會拖累 GDP 增速約 1 個百分點。

Chen 指出，進一步的溢出可能會造成負財富效應，抑制私人消費，最終政策制定者可能會推有意義的寬鬆政策，來穩定房地產行業和支持經濟。

她說：「政策是地產股最重要的領先指標。」