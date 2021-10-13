金可-KY迎雙11營收逐月增 外資上調目標價

外資出具報告指出，隱形眼鏡廠金可 - KY(8406-TW) 將迎接雙 11 促銷檔期，營收估有望逐月成長，本 (10) 月將超越 8 億元、11 月再攀至 10 億元，上調目標價至 256 元，評等給予至優於大盤。

外資表示，由於中國疫情復燃，導致金可線下營收疲軟，不過自 9 月開始，營收已看到回溫，雖然單月營收有達 8.15 億元，月增 26.46%、年增 7.99%，但仍略低於預期。

金可目前在手訂單較去年成長 3 成，因應雙 11 即將到來，加上產能已達滿載，10 月增加兩條新產線，共有 19 條產線。外資看好，中國將進入雙 11 銷售旺季，加上供應鏈問題逐漸改善，金可 10、11 月營收有機會分別超越 8 億元、10 億元，創今年單月新高。

金可原預期全年出貨量約 5.3 億片，由於訂單能見度高，出貨量擴大，全年出貨量將超越目標，上看 6.3 億片，將有機會同步帶動營收創新高。

金可其他市場部分，由於台灣與日本買氣尚未回溫，台灣廠產能利用率降至 5 成，導致毛利率下滑，預期本季台灣、日本營運逐步恢復後，加上中國營運支撐下，期望第四季毛利率回升至 2019 年單季水準，約 55%。

金可銷售區域比重方面，中國占 84%、台灣占 11%、日本占 4%、歐洲占 1%。