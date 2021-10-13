特斯拉達成多年供應協議 將購買超過42000噸鎳

在全球爭搶鎳的競逐中，特斯拉 (TSLA-US) 又有新的斬獲。

總部在新喀里多尼亞的 Prony Resources 周三 (13 日) 表示，特斯拉已經同意一項多年期交易，將購買超過 42000 噸鎳，這讓 Prony 成為特斯拉在這一關鍵金屬的主要供應商。

Prony 今年從巴西淡水河谷 (Vale SA) 收購了法國境內虧損的鎳業務，目標是到 2024 年，生產 44000 噸鎳，為 2021 年預期產量的兩倍。它還將著手削減成本，並努力清理鎳廠的廢物。

鎳是生產電動汽車電池的關鍵材料之一，電動汽車製造商們已將確保鎳的充足供應，作為首要任務，並特別熱衷於尋求可持續和低碳的鎳供應。

特斯拉今年早些時候也簽署了一項協議，從必和必拓 (BHP) 在澳洲的鎳業務中獲取供應。

電池礦物獨立專家 Steven Brown 表示，預計特斯拉今年將在電池中使用約 30000 噸鎳，並可能在未來幾年迅速增加鎳消耗量。

Prony 預計，從 2022 年開始，鎳市場將在 4 年內恢復過剩，部分原因是最大生產國印尼將會增加供應。

LME 鎳價在過去 12 個月上漲逾 20%，目前交易價格在每噸 19100 美元附近。