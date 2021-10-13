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〈美股早盤〉美9月CPI高於預期 四大指數高開 科技股領漲

鉅亨網編譯林薏禎
〈美股早盤〉美9月CPI高於預期 四大指數高開 科技股領漲 (圖：AFP)
〈美股早盤〉美9月CPI高於預期 四大指數高開 科技股領漲 (圖：AFP)
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美股早盤財報CPI通膨蘋果供應鏈拜登美西港口

在市場評估企業財報和通膨數據後，美股周三 (13 日) 全面高開。截稿前，道瓊工業指數漲 40 點或 0.1％，科技股反彈帶動那斯達克綜合指數漲 0.7％，標普 500 指數漲 0.3％，費半漲近 1％。

截稿前，除了蘋果外，臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 在內大型科技股集體反彈。

經濟數據面，在燃油、天然氣服務價格推動下，美國 9 月 CPI 月增 0.4%，年增 5.4%，均略高於市場預期和前值。不過，排除食品、能源價格後的核心 CPI 月增 0.2%，年增 4%，大致符合預期。

因供應鏈吃緊和能源價格飆升，通膨近期成為眾所矚目的焦點。美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二表示，既使必須花費更長時間才能回歸正常，她仍重申美國通膨升勢只是暫時狀況。

隨著 Q3 財報季揭開序幕，投資人將評估 Delta 變種病毒、供應鏈吃緊以及通膨壓力對企業獲利帶來的影響。摩根大通 (JPM-US)、貝萊德 (BLK-US) 盤前公布財報表現均優預期，開盤分別跌逾 1％和漲近 3％。

截稿前，10 年期美債殖利率降至 1.568％，近來因能源供應緊縮而走高的油價，周三截稿前小跌。

為了紓解供應鏈壓力，美國總統拜登預計周三與美西港口代表、工會領袖會面商議塞港問題，同時和沃爾瑪 (WMT-US)、家得寶 (HD-US) 等零售商就解決交通和物流困境進行討論。

拜登政府官員日前表示，承運人已承諾延長長堤港、洛杉磯港等南加州主要港口的營運時間，並實現 24 小時全天候運作。

個股消息面，在報導傳出蘋果礙於晶片短缺，將大砍今年 iPhone 13 產能目標 1,000 萬支後，蘋果開盤小跌 0.7％；高通 (QCOM-US) 週二宣布 100 億美元的庫藏股計畫後，開盤漲近 2％。

截至台北時間周三 (13 日)21 時許：  
  • 道瓊工業指數上漲 39.02 點或 0.11%，暫報 34417.36 點
  • 那斯達克綜合指數上漲 96.53 點或 0.67%，暫報 14559.40 點
  • 標普 500 指數上漲 14.17 點或 0.33%，暫報 4364.82 點
  • 費半上漲 29.84 點或 0.94%，暫報 3208.15 點
  • 台積電 ADR 上漲 0.46% 至每股 109.70 美元
  • 10 年期美債殖利率下滑至 1.568%
  • 紐約輕原油下跌 0.77％ 至每桶 80.02 美元
  • 布蘭特原油下跌 0.77% 至每桶 82.78 美元
  • 黃金上漲 0.45% 至每盎司 1767.20 美元
  • 美元指數下跌至 94.40
標普500指數日線圖 (圖：鉅亨網)
標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.70％，至 140.52 美元。

彭博周三引述知情人士報導，因晶片持續短缺，使博通 (AVGO-US)、德儀 (TXN-US) 難以滿足零件供貨，蘋果可能將今年 iPhone 13 的產能目標大砍 1,000 萬支。

摩根大通 (JPM-US) 早盤下跌 1.01％，至 163.58 美元。

摩根大通周三盤前公布 Q3 營收、獲利均優於市場預期，執行長 Jamie Dimon 表示，雖然 Delta 變種病毒和供應鏈困境對經濟造成衝擊，小摩上季表現依舊強勁。

達美航空 (DAL-US) 早盤下跌 3.26％，至 42.12 美元。

達美航空周三盤前公布 Q3 營收達 91.5 億美元，超過市場預期，純益為 12 億美元，為疫情爆發以來第二度實現獲利，也是在沒有政府援助的情況下首度獲利。既使航空需求持續改善，達美航空警告，燃料價格持續上漲可能為本季的獲利能力帶來壓力。

今日關鍵經濟數據：
  • 美國 9 月 CPI 年增率報 5.4％，預期 5.3%，前值 5.3%
  • 美國 9 月 CPI 月增率報 0.4％，預期 0.3%，前值 0.3%
  • 美國 9 月核心 CPI 年增率報 4.0％，預期 4.1%，前值 4.0%
  • 美國 9 月核心 CPI 月增率報 0.2％，預期 0.2%，前值 0.1%
綠：核心CPI月增率，藍：核心CPI年增率 (圖：Zerohedge)
綠：核心 CPI 月增率，藍：核心 CPI 年增率 (圖：Zerohedge)
華爾街分析：

Generali Insurance Asset Management 投資主管 (Antonio Cavarero 稱，股市必須將央行政策與財報方面的不確定性納入考量，這並不代表勢頭已經轉向，但未來幾周的市場情緒可能更加謹慎。

Invesco 多重資產基金經理 Sebastian Mackay 預計，投資人將開始觀察到需求走疲和成本上升的跡象，他認為接下來股市表現恐更掙扎，可能進入盤整也可能小幅下滑。

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