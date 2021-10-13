通膨是暫時的、美股可逢低買進？投資銀行看法分歧

「逢低買進」在過去一段期間，是可以幫助投資人賺錢的策略，但在通膨的影響下，投資銀行對此出現了重大分歧。

目前站在正方的投行以高盛 (Goldman Sachs) 及摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 為代表，強調通膨僅是暫時性的，現在是抄底股票的好時機。

David J. Kostin 等高盛策略師在給客戶的報告中指出，儘管短線存在不確定性，但股市仍將繼續上漲，投資人終將明白，目前的通膨僅是短暫的。

標普 500 指數上周從 9 月紀錄高點跌去 5%，高盛認為，這正帶來了逢低買進的機會，正如過去出現這樣幅度的回調時，最終都會上漲。

Mislav Matejka 等摩根大通的策略師同樣認為，對停滯性通膨 (stagflation) 的憂心將開始消退。他們說：「在 330 天未出現超過 5% 的回調後，市場終於有些走軟，但我們預計這種情況不會持續，建議投資者逢低買進。」

但這樣的正面立場，可能並非市場主流。德意志銀行公布的最新調查，多數市場專業人士認為，到年底股市至少還會回調 5%。

美銀美林的衍生品團隊，近日也觀察到類似的現象，本周 Riddhi Prasad 和 Benjamin Bowler 領導的分析團隊，更加強了他們的警告，基於現在已經有 27 個交易日沒有創下歷史新高，市場要走出低迷的難度愈來愈高。

美銀認為，目前沒有低接的買家，原本擔任這一角色的散戶，現在轉為謹慎。在財報期間，進入庫藏股的停電期，上市公司也無法擔任這樣的角色。

最重要的，是一直暗暗助力股市上揚的聯準會，預計這次將不會急著出手，而市場橫盤整理持續時間愈長，投資者逢低買入所需的動力和信心將愈弱。