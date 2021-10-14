台灣採購Merck新冠口服藥 陳時中鬆口：快簽約了

第 8 批 BNT 疫苗約 82.7 萬劑，今 (14) 日清晨運抵桃園國際機場，待進行檢驗封緘作業，累計到貨 592 萬劑。此外，美國藥廠 Merck (默克、默沙東) 已向 FDA 申請新冠口服藥的緊急使用授權 (EUA)，對於我國採購談判進度，衛福部長陳時中透露，「已經快要簽約了」。

Merck 開發出 Molnupiravir，將成為全球首款治療新冠病毒的藥丸，能有效將輕度、中度確診患者的住院及死亡風險降低約 50%，目前正積極與各國監管機構合作，未來幾個月將陸續提交 EUA 或正式授權申請。

陳時中出席立法院衛環委員會，會前透露好消息，正和 Merck 公司洽談採購新冠口服藥，已經快要簽約了。

全球紛紛投入新冠抗病毒藥物研發，輝瑞也展開三期臨床試驗，傳出我國台大、亞東等 5 家醫院參與該計畫，對此，陳時中僅表示，目前尚未展開對輝瑞的採購規劃，至於有國內醫院加入該藥臨床試驗，會再了解，並請他們來報告。

此外，第 12 輪疫苗即將開放預約接種，堪稱史上最大計畫，將分兩階段實施，陳時中說明，主要原因是地方保存疫苗的容量有限，與醫療院所裡面儲備量能有關係的，所以只能夠分段。民眾只要注意預約時間，能打就打，一人只會打一種疫苗，不需分辨。

陳時中昨天表示，疫苗接種還有努力空間，現階段基本目標仍是 10 月底第一劑涵蓋率要達 7 成、第二劑達 3 成，至少要再打 470 萬劑疫苗。他坦言，這是艱鉅任務，不僅疫苗數量大，還要面對不同疫苗、劑次的挑戰，地方及第一線醫護都會很辛苦。