世衛：這可能是尋找新冠病毒起源的最後機會

週三 (13 日) 世界衛生組織 (WHO) 表示，新成立的「新病原起源科學諮詢小組」(SAGO) 可能是尋找新冠病毒起源的最後機會，並呼籲中國與之合作。

新冠病毒 (Covid-19) 肆虐全球，已有超過 2.39 億人染疫，超過 480 萬人死亡。

週三 (13 日) 世衛提議由 26 名專家組成新的「新病原起源科學諮詢小組」(SAGO)，該專家小組將對 COVID-19 病毒 SARS-CoV-2 的起源進行深入調查。

WHO 公共衛生緊急計畫執行主任萊恩 (Michael Ryan) 週三表示，新病原起源科學諮詢小組可能是確定 SARS-CoV-2 來源的最後機會，這種病毒已經讓人們在整個世界停止了活動。

世界衛生組織流行病學家范科霍芙 (Maria Van Kerkhove) 週三稱，希望由世衛組織領導的國際考察團進一步前往中國，與中國合作。

范科霍芙提到，目前還須進行 30 多項研究，以確定這種病毒是如何從動物物種傳播到人類的。2019 年中國對武漢居民進行的抗體檢測，對於瞭解病毒的起源絕對至關重要。

新冠病毒 (Covid-19) 肆虐全球，已有超過 2.39 億人染疫，超過 480 萬人死亡。 (圖片：AFP)

2019 年 12 月中國武漢市通報首起新冠 (Covid-19) 確診病例。中國一再駁斥武漢實驗室泄漏的說法，並表示不需要再進行實地訪問。

一個由世衛組織領導的小組在 1 月和 2 月期間在武漢市及其周邊地區待了四星期。3 月該小組在與中國科學家共同撰寫的報告中提到，新冠病毒很有可能一些蝙蝠可以直接或者通過中間宿主物種將病毒傳染給人類，但還需要進一步研究。

世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 7 月中旬表示，由於缺乏最初幾天在中國傳播的原始數據，這使著溯源調查受到阻礙。他認為因對中國進行更多調查，並呼籲中國應提供更多原始數據、保持公開和透明。

世衛組織在《科學》雜誌的一篇報導中表示，仍需要對 2019 年 12 月之前中國最早的已知和疑似病例進行詳細調查，包括分析武漢 2019 年儲存的血液樣本，並對早期確診病例的醫院和死亡率資料進行調查，還必須重點關注武漢實驗室，因為排除實驗室泄漏事故需要足夠的證據。