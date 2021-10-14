普丁否認俄羅斯以能源對付歐洲 稱美國加劇短缺問題

俄羅斯總統普丁周三（13 日）在莫斯科召開的「俄羅斯能源周」（Russian Energy Week）論壇上表示，俄羅斯沒有把能源作為對付歐洲的武器，指出歐洲能源短缺是由於政策所致，並非供應不足，目前俄羅斯已準備好向歐洲提供所需天然氣。

日前有人批評，俄羅斯刻意製造供應不足的危機，好凸顯歐洲對俄羅斯的依賴，普丁在論壇上回應這種指責是政治操作的假消息，沒有證據顯示俄羅斯以此威脅歐洲。

他說：「相反的，俄羅斯正在擴大對歐洲的供應。」

普丁表示，歐洲天然氣短缺是由於夏季在天然氣補充與儲備方面做得不夠，並非供應不足，把原因歸咎歐洲轉型綠能的發電量無法滿足需求，同時也將矛頭指向包括美國在內的其他合作夥伴供應減少。

普丁說：「你看，問題不在俄國，由於天氣因素導致歐洲今年夏天的風力電廠無法運作，再來是歐洲並未儲備足夠的天然氣，世界其他地區對歐洲天然氣的供應量也減少了，因此造成短缺問題。」

儘管如此，普丁說將與歐洲針對天然氣供應進行討論與合作，也表示俄羅斯今年迄今已將對歐洲的天然氣供應量增加了 15%。

據俄羅斯媒體塔斯社（TASS）報導，克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 表示，俄羅斯將根據現有合約，以最大程度向歐洲供應天然氣，並指出若歐洲增加天然氣購買量，莫斯科將準備透過烏克蘭跨境增加天然氣供應量。

先前有專家認為，俄羅斯一直在限制歐洲的天然氣供應，目的是向德國施壓，以加快俄羅斯目前已竣工的北溪 2 號（Nord Stream 2）天然氣管線，該管線能將俄羅斯大量的天然氣經由波羅的海輸送至歐洲。

歐洲統計局（Eurostat）數據顯示，歐盟有 40% 左右的天然氣進口來俄羅斯，而這次天然氣短缺造成價格飆漲問題，讓各成員國領導人呼籲歐盟應實現「能源獨立」，達到能源進口多元化，避免過度依賴俄羅斯。