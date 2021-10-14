滙豐債市多頭短線看空 上修今年10年美債殖利率預期至1.5%

通膨飆升迫使滙豐 (HSBC) 知名債市多頭 Steven Major 上修 2021 年底美公債殖利率預期，不過，他仍堅持通膨急升只是暫時性現象，長期觀點依舊不變。

滙豐全球固定收益團隊周三 (13 日) 上修今年美國 10 年期公債殖利率預估值，自 2 月時的 1% 上調至 1.5%，2022 年底預估值則維持在 1% 不變。周三截稿前，10 年期美債殖利率下滑至 1.554%。

Major 表示，到了年底，通膨預期將佔據主導地位。

受到供應鏈緊縮、大宗商品價格飆升、疫後需求和勞動力短缺等因素交乘影響，近期市場對通膨的擔憂情緒日益高漲，人們越來越擔心，通膨上升並非央行所認為的「暫時現象」，對於 Fed 更快收緊貨幣政策的預期，本周也使美國 10 年期公債殖利率攀升至 1.6% 以上。

不過，Major 仍堅持通膨飆升只是暫時情況，認為雖然殖利率可能在短期內過度反應 (Overshoot)，但終將回落。

Major 表示，雖然能理解人們為何擔心通膨，但他認為，驅動當前敘事的因素並不會影響到長期前景。

根據彭博統計的分析師預期，在滙豐上修殖利率預估值後，Visa 將取代其成為今年最大的債市多頭。

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