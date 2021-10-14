普丁：油價「很有可能」漲到100美元

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 表示，隨著各種能源商品需求成長，油價每桶「很可能」漲到每桶 100 美元。

西德州中質原油 (WTI，美國原油基準) 期貨價上周每桶突破 80 美元，是 2014 年 11 月來首次高於這個整數價位，周四 (14 日) 亞洲盤時段約報每桶 80.49 美元。

普丁周三被問到西德州是否可能漲到每桶 100 美元時，向記者回應「很有可能」。不過他也說，產油國正盡一切努力穩定市場，「俄羅斯等產油國，正盡一切努力穩定市場，絕對不允許價格飆漲，這不符合我們的利益。」

石油輸出國組織和盟友 (OPEC+) 上周拒絕擴大增產，堅持每日增產 40 萬桶的現行計畫，這使油價跳漲，並加劇全球通膨壓力。不過 OPEC 已經調降對今年石油需求成長預測。

投銀近來紛紛唱多油價。美國銀行 (BofA) 先前表示，全球能源短缺可能導致油價飆破 100 美元，將是 2014 年迄今首見，並引發全球經濟危機。

美銀當時歸納有三大因素推升原油需求：天然氣價格高漲導致需求轉向石油；冬季取暖需求；美國重開邊界帶來的航空需求。

花旗則預測，到今年冬天，布蘭特油價可能觸及每桶 90 美元。布蘭特原油周四盤中每桶報 83.25 美元。

花旗認為，雖然 OPEC + 仍堅持每月日產量增加 40 萬桶的計畫，但在美國、中國及印度等主要消費國的壓力下，他們可能考慮把增產幅度加倍至每日 80 萬桶。