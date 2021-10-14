5G資費高、用戶數低 NCC將邀電信業者研議優惠方案

台灣 5G 開台近一年半，用戶數比重僅 12.3%，外界認為，5G 資費價格高，導致消費者升級 5G 意願低，應與電信業者研議調降資費，對此，國家通訊傳播委員會 (NCC) 主委陳耀祥今 (14) 日回應，會在兩周內邀集電信商溝通，一個月內研議 5G 資費優惠方式。

立法院交通委員會今日邀請 NCC，針對「我國電信業 5G 寬頻收費與服務品質不成正比導致消費申訴居高不下，應如何提升 5G 基地台建設涵蓋率與強化偏鄉 5G 寬頻服務及 5G 速率提升問題」進行專題報告與備質詢。

據 NCC 統計，截至 8 月底，全台 5G 用戶數 363.9 萬戶，比重僅 12.3%，相較於 4G 開台滿周年時，用戶數一舉攀升至 648.59 萬戶，比重達 27.6%，5G 用戶成長力道明顯仍落後 4G 時期。

立委認為，雖然電信業者在 5G 付出高價標金，但政府已規劃五年 266 億元的預算，補助電信業者蓋基地台，再者，目前 5G 對消費者沒有吸引力，使用比例低，政府應將相關補助金回饋給消費者，藉此提升 5G 用戶數。

立委直言，現今 5G 吃到飽月租費達 1399 元，與 4G 吃到飽只要 499 元，價格高出近 3 倍，消費者在沒有誘因情況下，難以更換 5G。

陳耀祥表示，資費價格是電信業者市場機制，雖然 5G 吃到飽價格普遍落在 1399 元，但也有較便宜的 999 元資費可以選擇；後續將針對 5G 服務品質與資費，會在兩周內邀集電信商開會溝通，並於一個月內與業者研議資費優惠方式。