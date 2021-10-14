〈房產〉建案延推效應顯 北台房市Q3推案量季增3%

據市調統計，北台灣 2021 年第三季新成屋、預售屋推案量達 2705 億元，金額季增約 78 億元、季增幅約 3%。今年累計前三季推案量約 8060 億元，金額年減約 1521 億元、年減幅約 16%。市調機構認為，北台灣 2021 年全年推案量縮應已成為定局。

針對此現象，住展研發長何世昌指出，雖然本土疫情趨緩後市況穩定復甦，建商推案態度由觀望轉為積極，第三季推案量止跌回升，但因營造成本居高不下等因素影響，第三季推案量低於預期，今年全年推案量縮應已成為定局，住宅市場供給不足的問題暫時無解。

何世昌指出，今年北台灣房市持續復甦但推案量急縮，恐怕與營造成本居高不下、打房效應、建築執照大塞車，以及缺工問題嚴重等因素有關；由於市場需求強而供給量減少，賣方市場的現象更加明顯。展望全年，推案量將落在 1.05-1.1 兆元之間，年減幅約在 12-16％。

統計顯示，台北市今年前三季推案量約 1980 億元，較去年同期減少近 500 億元、年減幅約 2 成。今年北市推案量衰退幅度最大的區域依序為士林、內湖、信義；其中，士林區今年推案量還不到 100 億元，年減幅 8 成。

但是本土疫情重災區萬華區推案量不減反增，今年前三季案量近 90 億元，比去年同期暴增 5 倍，是北市案量年增幅最大的行政區。而大同、文山區案量也比去年成長，成長幅度約 6-7 成不等。

新北市前三季推案量約 3162 億元，金額年減約 736 億元、年減幅約 19％。在主要行政區中，案量衰退幅度較大的是樹林、土城、八里，年減幅均在六成以上。不過，永和、蘆洲與鶯歌等地，因去年基期頗低，今年年增幅逆勢成長逾 1 倍以上。

比較特殊的還有三芝，過去三芝歷年推案量大多在 10 億元以下，但今年因銀髮宅建案帶動之下，今年來三芝推案量已達 35 億元，比三峽、樹林等地推案量還多。主要在於三峽、樹林因北大特區開發已經飽合，近年來新案稀少，推案量低迷。

桃園市 2021 年前三季推案量僅 1600 多億元，比去年同期銳減約 23％。何世昌分析，桃園推案量減幅較大的主因，是因為 A7、中路、小檜溪等新興重劃區推案熄火所致，尤其以 A7 推案量縮最多，直接導致龜山前三季推案量年減幅高達約 73%。

新竹縣市 2021 年前三季推案量雖然年增近 100 億元，年增幅約 1 成，但逾半行政區案量都較去年同期減少；新竹案量逆勢成長的動力在於竹東，由於造鎮大案開賣的緣故，竹東前三季案量比去年同期暴增近 100 億元、年增幅高達約 3.5 倍。基隆同樣也因造鎮案開賣，案量較去年大增約 2.3 倍。宜蘭則與去年同期差異不大，推案量僅微減約 4％。