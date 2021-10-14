Lexus公開大改款LX 全車搭載指紋辨識系統

日本豐田 (7203-JP) 旗下的高級車品牌 Lexus，於 14 日當天正式發表全新 2022 年式的 LX 豪華休旅車，所有等級都將搭載 Lexus 首度採用的指紋辨識系統，可望降低失竊風險，預定 2022 年初於日本市場上市。

全新大改款 Lexus LX (圖片：Lexus 提供)

LX 是該品牌最頂級的休旅車，在歷經 14 年後終於進行全面改款，這次新車發表會是在沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國舉辦，也透過網路公開現場畫面。

2022 年款的 LX 售價尚未公布，除了日本市場之外，也將於北美、中東等地上市。

動力性能方面，全新 LX 搭載一顆 3.5 升雙渦輪 V6 引擎，最大可輸出 409 匹馬力、以及 650 Nm 扭力，搭配 10 速自排變速箱。全新 LX 有 GA-F 底盤的加持，加上車身重量減輕 200 公斤，因此在加速、減速、操控等各項表現更為精良。

另外由於採用全新傳動系統，新款 LX 的二氧化碳排放量比從前減少 20%。

這回 Lexus 首度導入指紋辨識系統，成為 LX 全部等級的標準配備。只有事先註冊的指紋才能啟動車輛，因此防盜性能也獲得提升。

豐田總公司所在地在日本愛知縣，在 2020 年的汽車失竊案當中，LX 以 119 輛的數字高居榜首。這相當於在愛知縣的失竊車輛當中，每 5 輛就有 1 輛是 LX。而在 2021 年的前 9 個月，愛知縣共有 93 輛 LX 失竊，僅次於 Toyota 品牌 Land Cruiser 的 109 輛紀錄。豐田公司表示，期盼藉由指紋辨識系統的導入來降低失竊風險。