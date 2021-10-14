台灣大成Disney+獨家電信營運商 看好帶動用戶數成長

OTT 串流影音平台 Disney + 將在 11 月 12 日登台，台灣大 (3045-TW) 今 (14) 日同步宣布，成為在台獨家合作電信營運商，總經理林之晨表示，OTT 是未來三到五年新趨勢，看好與 Disney + 合作後，旗下用戶數成長可期。

迪士尼旗下影音串流服務 Disney + 過去是電信商爭相合作對象，最後由台灣大獨家拿下，林之晨對此指出，包括董事長蔡明忠等高層與業務團隊，經過半年至一年洽談，因為雙方中長期的目標與價值接近，最終談成合作案。

台灣大將整合集團旗下電信與家用寬頻服務，預計 11 月推出與 Disney + 合作專屬的電信資費方案，規劃一個帳號可建立 7 個使用者、4 台裝置同時上線、下載內容至 10 個裝置。

林之晨提到，2006 年 Youtube 出現，被視為是 OTT 元年，近兩年 OTT 平台大量出現，目前全球 OTT 使用比重已達 7 成，單一用戶約訂閱 2-3 個平台，預期台灣未來 3-5 年也會朝此趨勢前進。

林之晨看好，過去與 BBC、Discovery 合作，此次再攜手 Disney+，除了有望帶動旗下用戶數成長，長遠目標是想拿下全台 900 萬戶，此外，台灣大也擴大投資本土影視內容力道，雙方未來不排除合作遊戲、影音等內容。

華特迪士尼今日在亞太區內容發布會公布超過 20 部全新亞太區電影或影集，其中有 18 部為原創作品，並預計 2023 年前啟動至少 50 部亞太區原創作品。