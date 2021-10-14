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外資大舉加碼航運股 這2檔卻遭賣超共2.5萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北
外資大舉加碼航運股 反手賣超長榮、長榮航共2.5萬張。(鉅亨網資料照)
外資大舉加碼航運股 反手賣超長榮、長榮航共2.5萬張。(鉅亨網資料照)
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外資投信航運塑化

外資今 (14) 日買超 34.27 億元，終止連 3 賣，台指期也同步加碼多單 2309 口，淨空單口數降至 1.61 萬口；在現股方面，外資今日大舉加碼航運族群，大買長榮、萬海逾 2 萬張，不過，反手賣超長榮集團旗下的長榮、長榮航共 2.5 萬張。

外資今日買超群創 3.97 萬張，以及記憶體相關的華邦電 1.3 萬張、南亞科逾萬張，其餘買超較多則都集中在傳產，包含貨櫃海運指標陽明 1.39 萬張、萬海 6303 張，以及四維航 5481 張，以及台驊投控、榮運等航運股。

另外，外資也低接跌深的華夏 8891 張，另外也買超台玻 7123 張、華新 6851 張以及鋼鐵股燁輝及中鴻等；金融股方面，則買超新光金 8950 張以及中信金 7219 張較多。

外資賣超方面，電子股中，賣超聯電 1.48 萬張最多，另外還有台達電近 4000 張，以及彩晶等；傳產方面，外資雖然回頭買進航運，但大賣長榮集團旗下長榮航 1.33 萬張、長榮 1.17 萬張。

外資也大賣塑化股，包含和桐 5689 張、中石化 5389 張，以及和益 4234 張；金融股則賣超開發金 1.27 萬張、台企銀 5537 張，以及元大金 4260 張最多。

投信買超則多是外資賣超個股，包含聯電 5365 張、大同 2040 張以及台企銀 1365 張；投信賣超部分，則多集中在傳產，華夏 3740 張、世紀鋼 2010 張、亞聚 1846 張以及中鋼、台塑等指標股。

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