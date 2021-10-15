美國麥當勞推出實驗性質「McPlant」植物肉漢堡

全球速食龍頭麥當勞 (MCD-US) 14 日表示，將於 11 月初選在美國德州和佛州等地的 8 家門市，於特定期間推出使用他們和 Beyond Meat(BYND-US) 共同研發的植物肉漢堡「McPlant」。

這次是麥當勞首度在美國市場推出植物肉漢堡，之所以選在特定門市進行實驗性的植物肉漢堡銷售，主要是為了掌握「McPlant」這項新產品加入菜單之後，會對門市營運帶來什麼樣的影響。廚房為了進行植物肉的調理，作業將變得更加複雜。

目前已有漢堡王 (Burger King) 等速食業者推出使用植物肉的漢堡產品，相較之下麥當勞態度較謹慎。

麥當勞在 2 月與植物肉領導廠商 Beyond Meat 合作，共同研發新產品，並從那時起陸續在瑞典、丹麥、奧地利、荷蘭等歐洲國家推出 McPlant 植物肉漢堡。

McPlant 目前在英國只有倫敦等城市銷售，但預計從 2022 年 1 月開始，全英國都可買到該項產品。加拿大多倫多附近曾在 2019 年推出植物肉漢堡，不過該項實驗性販賣已經在 2020 年春天喊停。

麥當勞的競爭對手漢堡王從 2019 年開始就推出使用 Impossible Foods 植物肉餅的「華堡」(Whopper)，也在早餐時段銷售使用植物肉香腸的三明治。另一個同業對手肯德基，同樣有推出使用 Beyond Meat 植物肉的炸雞產品。