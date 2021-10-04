〈恒大危機〉傳合生創展將買下恒大物業51%股權

周一 (4 日) 恒大集團 (3333-HK) 與恒大物業 (6666-HK) 宣布暫停交易後，雖然未公布原因，不過陸媒報導指出中資地產股合生創展 (754-HK) 打算買下恒大物業約 51% 的股份，取得恒大控制權，金額逾 400 億港元。

合生創展今日同樣暫時交易。而合生創展計劃買下一家在港交所上市的公司股份，可能要根據香港收購及合併規則對目標公司的股份提出強制要約。合生創展停止交易前每股報價 27.7 港元。

消息人士表示，恒大旗下兩家公司同時停止交易，確實與涉及恒大物業相關股權的出售有關，買方也正是合生創展。目前中國恒大及其大股東許家印家族合計持有恒大物業約 60% 股權，預計將大部分賣給合生創展，只保留少量持股。

暫停交易前，恒大物業總市值為 553.51 億港元。消息人士稱，若合生創展最終買下超過 51% 股權，以及交易價格較市值適當折價後，預估收購金額會落在人民幣 200 億元左右。

在早些年前，有五家發跡於廣東的地產商曾被稱作「華南五虎」，他們分別是合生創展、碧桂園 (2007-HK)、中國恒大、富力地產 (2777-HK)、雅居樂 (3383-HK)。如今，恒大深陷債務危機，極有可能是其中最低調的合生創展出面救援。

8 月中旬，恒大曾發出公告稱，為紓緩流動性壓力，欲出售恒大物業、恒大汽車 (807-HK) 等旗下資產以快速回收資金。之後就有消息傳出碧桂園及萬科都曾與恒大進行接洽商談物業合併事宜，但合併案均落空。

