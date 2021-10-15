【Wen姐筆記】台積帶頭反攻 多頭把握逆轉機會 豬隊友別來鬧

台積電法說不僅繳出亮眼成績單，展望也打臉原本唱衰的外資，昨日台積電 ADR 已帶旺費半指數，今日可望繼續帶領台股多頭反攻。多頭是否能把握此一逆轉機會，成功打出第 2 隻腳，並伺機反攻月線? 由於今天是周五，豬隊友別來鬧將是重點。今日多方反攻氣勢強弱，觀察位置為 16626 點。關鍵點位為 16520、16588 與 16666 點。

多頭今天首要之務，為先收復 16500 點城池，16500 點兩端哨站為 16488 與 16520 點。要拚逆轉，16555 點與 16600 點城池將是關鍵硬仗區，16600 點兩端哨站為 16588 與 16626 點。如能突破 16645 與 16666 點，才有機會再拚 16700 點城池。16700 點兩端哨站為 16683 與 16717 點，如能突破 16747 與 16777 點，多方將取得挑戰 17000 點敗部復活門票! 16800 點北方哨站為 16823 點，至 16900 點之間，還有 16853 點，16900 點兩端哨站 16888 與 16919 將是下一段攻防重點。

但如 16466 點棄守，多方反攻氣勢偏弱，還是得提防虎頭蛇尾，如再回測 16400 點與 16353 點，16400 點兩端哨站為 16386 與 16426 點，務必得挺住，否則南下列車方向依舊未能調頭! 如 16258 點如未能煞車，恐往 16200 點回測，16200 點兩端哨站為 16188 與 16222 點，棄守還是得進入年線與 16000 點保衛戰警戒。

多方今日反攻，可用之兵相當多，台積電報喜，電子半導體族群是否能同賀? 還有塑化原物料報價又勁揚，金融也有國票金與安泰銀喜訊。總之，今天別出現只拉抬台積電的「拉積盤」，而且別有扯後腿的豬隊友，短多搶回控盤權的機會相當好。投資人也宜趁反彈檢視持股，最好強於大盤，除了能否站回月線之外，另一個短線檢視的方法為本周周 K 線不宜收黑，或留下向下跳空缺口! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)