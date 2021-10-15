特斯拉中國碳權積分高居第一 今年 監管信貸今年有望進帳3.9億美元

中國工信部近期發佈 2020 年分配給汽車商的監管信貸積分，專售電動車的特斯拉 (TSLA-US) 獲成最大贏家，一共拿到 89 萬點積分，預期今年有望自中國碳權市場中賺取 3.9 億美元，福斯汽車則是最大輸家。

儘管實際特斯拉透過碳權市場的收入尚未披露，但中國媒體報導，該公司有望獲得人民幣約 25 億元 (約 3.87 億美元)。英國研調 LMC Automotive 估計， 今年每筆監管信貸平均價值為人民幣 5000 元。

居於特斯拉之後的是拿下 75 萬點的中國電動車巨頭比亞迪，積分總價值約 3.5 億美元，相當於去年淨利的一半以上。上汽通用五菱汽車以 44 萬點位居第三，該車廠藉著 4500 美元的平價電動車而聞名。

中國汽車製造商、進口商必須製造和銷售一定比例的新能源車，若銷售超過門檻即可獲得信貸積分。中國碳權市場於今年開始， 新能源車銷售門檻為 2020 年總銷售量的 12%。

並非所有的汽車製造商都能銷售足夠的新能源車，而在碳權市場，這些業者可以透過購買信用來達標。

福斯汽車成為中國碳權中最大輸家，一汽 - 福斯汽車因新能源車車型稀少，積分為 -13 萬點，是表現最差的汽車製造商；而上汽福斯表現是倒數第二。

據報導，一汽大眾需要購買價值人民幣 4 億元的信貸積分，據悉該公司已自特斯拉購買此規模。福斯計劃在 2020 年至 2024 年間投資 173 億美元發展新能源車，以擴大市場並減少碳權成本。

此外，日本車商也表現不佳。本田的兩家合資企業在「負信貸積分排行」名列第四、第六名。日產汽車支持的東風汽車排名第三。

在中國補貼政策下，該國去年銷售 136 萬輛新能源車，北京當局目標 2025 年新車銷售中新能源車占比達 20%。預計碳權交易將成為背後的一大驅動力。

預計新能源車銷售佔比每年將成長 2 個百分點，屆時 2023 年將達到 18%，若汽車廠未能抵消負信貸積分，可能會影響隔年新汽車註冊，這意味著公司必須嚴格遵守碳權規則。