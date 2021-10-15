今年以來最強股市 還能上車嗎？

扣除掉一般人較難投資的蒙古、尚比亞、阿布達比、黎巴嫩與迦納股市，今年以來俄羅斯股市以 34.3% 的漲幅居主要國家股市之冠（績效均以美元計價）。無論是從供給還是需求的角度來看，油價潛在下跌空間不大，「鉅亨買基金」持續看好能源類股與俄羅斯股市（超級週期來臨，能源基金大利多、低油價不再，俄羅斯後勢可期）。

1. 油價大漲帶動鑽井數增加，是過往油價回落的關鍵

資料來源：FRED、Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採西德州油價，資料日期: 2021/10/13。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從 1970 年以來，西德州油價共有 4 次近 18 個月漲幅超過 140% 的紀錄（1974 年 1 月、1980 年 7 月、2000 年 6 月與 2008 年 7 月）。而過去 4 次油價漲幅來到高峰時，未來 1 年油價幾乎都大幅回落。從上圖可看出，油價近 18 個月的走勢與未來一年鑽井數量變化密切相關，當近 18 個月油價大漲，未來一年鑽井數往往也快速增加。快速增加的鑽井數等同於原油產量的增加，供給增加自然不利油價進一步升高，而這也是之後一年油價回落的主因（2008 年還加上需求大幅降低）。

2. 能源公司轉趨保守，鑽井數大增可能性不高

油價大漲刺激能源公司增加資本支出，原油產量增加壓抑油價，油價回落後，能源公司再度減少資本支出。這套說法可以解釋過去數十年原油價格的起落，但很可能不適用於當下。股票受到主權基金、校務基金與退休基金的拋售，貸款不受到銀行青睞，債券也不受基金公司的歡迎，能源產業對未來的看法越來越保守。能源公司資本支出於 2013 年來到 4,569 億美元，今年這數字可能只剩下 2,051 億美元（資本支出中的探勘費用則由 700 億美元降至 2020 年的 197 億美元）。持續下降的探勘與資本支出，也反映在開始減少的已開鑿但未完工油井數量。以如今的資本支出與未完工油井數量來看，未來幾年鑽井數與原油供給都很難如過往般快速增加。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/10/13。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。2021 年為預估值。

3. 能源與原物料價格高漲，有利俄羅斯股市

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採俄羅斯 RTS 指數與布蘭特油價，資料日期: 2021/10/13。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。2021 為截至目前之近 12 個月之數據。

從供給端來看，已開發國家的能源公司大幅增產意願不高，OPEC 與俄羅斯恢復產量速度又很緩慢。需求端部分，目前電動車滲透率仍不高，隨著疫情影響消退，交通運輸將進一步提高原油需求。俄羅斯除了出口高度仰賴原油、天然氣及相關產品外，油價對股市獲利的影響更驚人。以 2019 年為例，俄羅斯股市的稅前息前利潤為 1,269 億美元，能源類股佔了其中的 919 億美元。油價上漲等同於能源類股的獲利增加，對於獲利高度仰賴能源類股的俄羅斯股市是最大利多。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

政策轉向前，持續看好俄羅斯基金

激進的能源政策是此輪油價上漲且可能持續高居不下的主要原因，在已開發國家再次調整能源政策前，能源價格大幅下跌空間有限，俄羅斯基金適合想增加資產組合中抗通膨資產的投資人。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

>> 摩根基金 - JPM 俄羅斯 (美元)-A 股 (累計)

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

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