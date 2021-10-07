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美國擔憂成真？分析師：歐洲在能源議題上恐受制於俄羅斯

鉅亨網編譯林薏禎
美國擔憂成真？分析師：歐洲在能源議題上恐受制於俄羅斯 (圖：AFP)
美國擔憂成真？分析師：歐洲在能源議題上恐受制於俄羅斯 (圖：AFP)
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天然氣歐洲俄羅斯普丁能源危機地緣政治北溪

在俄羅斯總統普丁表態已準備好出手穩定全球能源市場後，市場分析師警告，這足以顯示歐洲在能源議題方面，很大程度上必須看俄羅斯臉色，印證美國先前的擔憂。

隨著全球經濟自疫情中復甦，在需求快速增長之下，供應吃緊導致能源價格急遽飆升，歐洲天然氣期貨價格近來不斷創高，並在普丁表態可能提高對歐洲供應量後，周三價格回落。

Bluebay Asset Management 新興市場策略師 Timothy Ash 近期發布研究報告，他認為歐洲在能源供應議題上受制於俄羅斯，俄羅斯將歐洲推入能源僵局，從形式上來說，這就像一種「能源勒索」(energy blackmail)。

Ash 稱：「隨著冬季即將到來，歐洲擔憂，俄羅斯恐挾著歐洲對其能源供應的依賴，進一步關閉能源管線，直到北溪 2 號 (Nord Stream 2,NS2) 獲得監管批准。」

雖然上述說法遭到俄羅斯駁斥，Ash 表示，讓 NS2 項目快速獲得批准，一直都是俄羅斯打的如意算盤。他稱，市場認為俄羅斯會在 NS2 項目獲得批准之前就解決歐洲天然氣危機，這種想法過於天真。

牛津研究所 (Oxford Institute) 專攻能源領域的資深研究員 Mike Fulwood 也同意，俄羅斯增加對歐洲天然氣供應的任何決定，都具有政治意圖，且和 NS2 項目是否獲得批准有關。

北溪 2 號是一條連接德國與俄羅斯、途中經過波羅的海的天然氣管線。目前俄國向歐盟輸送天然氣都要經過烏克蘭等歐洲大陸國家，由於鋪設海底管線將大幅減少這些國家的過境收入，因此北溪項目多受到管線經過國家的反對，尤其是烏克蘭。

對於俄羅斯透過 NS2 來強化地緣政治影響力，也是美國先前反對 NS2 項目建設的原因。不過，拜登政府上任後為了與歐洲國家，尤其是德國建立緊密關係，已在今年 7 月與德國達成協議，同意完成 NS2 建設項目。

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