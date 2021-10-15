豐田宣布11月全球生產調降15% 全年維持900萬輛不變

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP)15 日宣布，2021 年 11 月份的全球汽車生產將比近期公布的生產計畫減少 15%。由於半導體短缺和中國電力不足等因素，豐田 11 月份的全球汽車生產將從原先規劃的約 100 萬輛水準，減少 15 萬輛至 85 萬至 90 萬輛左右。不過在 2021 年度的全年生產計劃方面，仍維持 900 萬輛目標不變；但是豐田高層透露，能否達標還充滿變數。

豐田先前也曾經宣布該公司 9 到 10 月的全球汽車生產，在東南亞的 COVID-19 疫情再度擴大等影響之下，導致零組件調度出現延誤情形。而該段期間的汽車生產，也因而較原本規劃減少 4 成。

依照豐田在 9 月下旬所整理出的近期生產計劃，11 月日本國內的汽車生產將減少約 5 萬輛、海外生產也將減少 5 萬至 10 萬輛。日本國內 14 座工廠的 28 條產線當中，有 4 座工廠的 6 條產線、最長將停工 5 天時間。影響層面涵蓋高級車品牌 Lexus 的生產，以及 Toyota 品牌的「Yaris Cross」等。

雖然近來東南亞的 COVID-19 疫情趨緩，汽車零組件的生產也逐漸恢復正常，但仍對 11 月份的汽車生產留下不良影響。而中國的缺電問題也導致汽車零組件的生產低迷，對汽車生產帶來衝擊。預料豐田今年 11 月份的全球汽車生產，只會比去年同期 (82.8 萬輛) 高出一點。

豐田在今年 9 月把 2021 年度的全年生產計劃調降 3%(30 萬輛) 至 900 萬輛。另一方面，由於固定費用的刪減以及日圓貶值、美元走高的緣故，全年度的獲利預測仍維持不變。

關於今年 12 月份的生產計劃，豐田在 9 月下旬通知供應商們將比 2020 年 12 月份的生產水準提高 3 成至 100 萬輛。然而，有豐田體系的供應商高層透露，半導體短缺的情形依然嚴重。豐田從今年 9 月開始，連續 3 個月的汽車生產都低於原先的生產計劃，未來能否在 12 月時拉高產量也成為眾所矚目的焦點。