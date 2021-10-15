雷虎9月純益0.27億元年增23倍 單月EPS超越上半年

國內無人機領導大廠雷虎 (8033-TW) 今 (15) 日應主管機關要求公布自結，9 月稅後純益 2700 萬元，年增 2367%，每股純益(EPS)0.206 元，年增 2025%，單是 9 月已賺贏上半年每股純益 0.1 元。

雷虎公布第三季自結稅後純益為 2800 萬元，年增 316%，每股純益 0.211 元，合計上半年的獲利表現後，法人樂觀看待，今年雷虎 EPS 有望創下 2008 年來最好的成績。

雷虎日前領先全球同業推出最先進 4G/5G 電信無人機，採購大單業績入帳，9 月合併營收達 1.38 億元，年增 149.34%，創單月新高紀錄，第三季合併營收 3.12 億元，年增 75.73%，續創單季新高，而前三季營收規模已超越去年全年。

展望後市，雷虎董事長陳冠如仍積極找尋無人機的新應用商機，近來與台灣希望創新公司結盟，發展空中無人機群飛和水下群游展演平台，未來有望在國內節慶中陸續取得更多演出機會，甚至將技術輸出國外市場。

而為增添更多新營運動能，雷虎已開始設廠生產瓶胚，預計 2023 年初投產，深耕飲料無菌包材版圖，未來將穩定挹注業績。