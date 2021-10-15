〈毅嘉法說〉看好兩大成長動能 明年營收年增逾1成

毅嘉 (2402-TW) 今 (15) 日召開法說，展望後市，執行長曾恭勝表示，第四季持續受到缺料影響，估營運將持平第三季，不過明年車載組裝訂單見度高，加上手機軟板新品挹注，看好明年全年營收有望年增雙位數。

曾恭勝表示，雖然今年車載、車用組裝訂單能見度高，但受到缺料影響嚴峻，又以 Power IC 及 Multi-Level Cell 晶片 (MLC) 等半導體 IC 最缺，導致第四季營運較為保守。

展望明年，毅嘉看好車用與手機將成主要成長動能，曾恭勝指出，車用隨著 IC 供應逐步穩定，加上第四季部分產品會取得認證，並帶動新需求，整體市況將比今年明朗。

手機產品則將導入 AMOLED 新產品，營收比重有望從目前的 4%，提升至 5-10%，加上產品毛利率比車載產品高，拚帶動明年整體毛利率優於今年。

毅嘉原預期今年資本支出約 6 億元，不過受到產業缺料影響，今年資本支出將降至 4 億元，剩餘費用將遞延至明年，預估明年全年資本支出將回升至 6 億元水準。

毅嘉主要生產基地集中在中國，占整體比重達 9 成，雖然受到當地限電影響不大，但為降低生產風險，將陸續提升台灣林口廠與馬來西亞廠產能比重，其中，林口廠預計兩年內，產能比重將從目前的 5%，提升至 10% 以上。

毅嘉營收比重方面，車載占 53%、穿戴裝置占 15%、手機占 4%、其他產品占 28%。