〈美股盤後〉財報季開局強勁 道瓊創6月以來最佳單週表現

美國第三季財報季開局強勁，週五 (15 日) 高盛財報亮眼的消息帶動下，銀行股領軍大漲，比特幣突破 6 萬美元大關，激勵區塊鏈概念股走高，道瓊收紅逾 380 點，還創下 6 月以來的最佳單週表現。

政經消息方面，外傳美國證券交易委員會 (SEC) 準備在下週讓美國首支比特幣期貨 ETF 開始交易，週五加密資產管理公司 Valkyrie 提交了一份 Form 8-A 註冊申請文件，那斯達克交易所已同意上線該 ETF，接著等待 SEC 的批准。

美國總統拜登週五承認 3.5 兆美元支出計畫可能在今年縮水到 2 兆美元，但他將持續協商得到剩餘的部分。拜登週四正式簽署一項法案，將舉債上限提高 4,800 億美元，債務違約期限推遲到到 12 月初，讓美國暫時免於債務違約危機的威脅。

週五中國當局打破對恒大的沉默，中國人民銀行 (央行) 金融市場司司長鄒瀾週五指出，恒大集團總負債中金融負債不到三分之一，債權人也比較分散，整體來看風險外溢可控。

白宮週五宣布，11 月 8 日起取消對於已完整接種疫苗的外國旅客入境限制，包括陸路邊境和航空旅行。此消息將提振未來幾個月旅遊業，但航空燃油需求上升的預期加劇了供應短缺的可能性。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.39 億例，死亡數突破 488 萬例。美國累計確診超過 4482 萬例，累計死亡數超過 72.2 萬。印度累計確診超過 3403 萬例，巴西累計確診 2161 萬例。

週五 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 382.2 點，或 1.09%，收 35,294.76 點。

那斯達克指數上漲 73.91 點，或 0.5%，收 14,897.34 點。

標普 500 指數上漲 33.11 點，或 0.75%，收 4,471.37 點。

費城半導體指數上漲 23.2 點，或 0.70%，收 3,314.4 點。

標普 11 大板塊僅公用事業、必需消費品和通訊服務等 3 大板塊收黑，非必需消費品、金融和工業板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅臉書收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.75%；臉書 (FB-US) 下跌 1.15%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.31%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.48%。

道瓊成分股以高盛領漲。高盛 (GS-US) 上漲 3.8%；Visa (V-US) 上漲 2.58%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.51%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.41%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.64%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 上漲 1.04%；AMD (AMD-US) 漲 0.12%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.36%；美光 (MU-US) 跌 0.18%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.20%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.53%。

台股 ADR 全面攀高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.04%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.03%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.46%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.18%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.75% 至每股 144.84 美元。華爾街對蘋果減產消息不予理會，許多人早已預料到供應鏈中斷，並相信銷量沒有銳減，只是延遲而已。蘋果股票已連續 2 週上漲，較 10 月 4 日低點上漲 4%。

高盛 (GS-US) 上漲 3.80% 至每股 406.07 美元。高盛週五第三季財報亮眼，每股純益大增 66% 至 14.93 美元，遠高於每股 10.18 美元的預期，顯示全球企業併購浪潮讓美國投資銀行獲利滿滿。

全球第三大氧化鋁生產商美國鋁業 (AA-US) 暴漲 14.71% 至每股 56.00 美元。美國鋁業週四盤後公布財報強勁，還宣布啟動 5 億美元新股票回購計畫。

莫德納 (MRNA-US) 下跌 2.31% 至每股 324.21 美元。外媒週五引述消息人士報導，美國食品藥物管理局 (FDA) 正在決定推遲授權莫德納新冠疫苗供青少年使用，以審查是否會增加心肌炎症的風險。

比特幣自 4 月以來首次穿升 6 萬美元以上，加密貨幣和區塊鏈相關類股上漲。Riot Blockchain (RIOT-US) 飆漲 6.62%。

經濟數據

美國 9 月零售銷售年增率報 13.9％，前值 15.1%

美國 9 月零售銷售月增率報 0.7％，預期 - 0.2%，前值自 0.7% 上修至 0.9%

紐約 Fed 10 月製造業指數報 19.8，預期 25.0，前值 34.3

美國 10 月密大消費者信心初值報 71.4，預期 73.5，前值 72.8

華爾街分析

歷經 9 月震盪時期後，美股主指本週受益於大型銀行股財報帶來的支撐強心針，Stockcharts.com 首席市場策略師 David Keller 週五預測，用不了多久，股市就會找到支撐並走揚，9 月和 10 月往往是一年中季節性最弱的部分，而 11 月和 12 月往往是一年中季節性最強的部分。

Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz：「我們正開始進入由盈利驅動的反彈，希望這種反彈能持續下去。隨著各企業大量公布最新財報，未來幾週將看到真正的結果。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主