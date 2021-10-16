〈財報〉高盛Q3純益大增63% 前3季累計營收已超去年全年

高盛 (Goldman Sachs)(GS-US) 周五 (15 日) 公布 2021 年第 3 季財報，受創新高的投行業務表現激勵，加上意外優於預期的交易收入，高盛 Q3 財報再創佳績，純益較去年同期成長逾 6 成，且前 3 季累計營收已超越去年全年表現。

受財報利好激勵，高盛股價於美股盤中走高，截稿前漲 2.35%，暫報每股 400.41 美元。

高盛股價日線圖 (圖：Google)

Q3 財報關鍵數據：

營收：136.1 億美元，年增 26％，Refinitiv 訪調分析師預期為 116.8 億美元

純益：52.8 億美元，年增 63%

每股純益 (EPS)：14.93 美元，Refinitiv 訪調分析師預期為 10.18 美元

營收按業務分拆：

投資銀行：37 億美元，年增 88%

全球市場：56.1 億美元，年增 23％

資產管理：22.8 億美元，年減 18%

消費者與財富管理：20.2 億美元，年增 35%

高盛第 3 季總營收組成比例 (圖：高盛)

與華爾街同業相同，因熱絡的併購活動推升諮詢收入，高盛 Q3 投資銀行業務營收大增近 9 成，至 37 億美元，寫下歷史新高。

全球市場業務 Q3 營收也意外增長 23%，優於分析師預期，交易部門的火熱表現更甚去年。其中，固定收益交易收入為 25.1 億美元，幾乎與去年同期持平，股票交易收入為 31 億美元，年增 51％。

除了面向企業市場之外，高盛也積極深耕消費市場，Q3 消費者和財富管理業務營收年增 35%，至 20.2 億美元，約占總營收的 15%。

公布 Q3 財報後，高盛今年前 3 季累計營收達 467 億美元，已超過去年全年表現，且全年營收將朝向有史以來最佳邁進。